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РИА Новости

Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3

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Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Россия и США, продлив договор СНВ-3, не перестанут быть соперниками, но этот шаг благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, считает старший научный сотрудник Центра исследований мировых проблем агентства Синьхуа, эксперт клуба "Валдай" Шэн Шилян.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 года. В среду Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию соглашения по ДСНВ.

"Политика Джо Байдена более рациональна в сравнении с политикой Дональда Трампа, он готов добиться выгодного для обеих сторон соглашения. Администрация Байдена столкнулась с оставленным Трампом хаосом во внутренней и внешней политике, и для того, чтобы расчистить "авгиевы конюшни", нужно идти от простого к сложному, и (на данный момент – ред.) проще всего – продлить договор СНВ-3 с Россией", - заявил РИА Новости Шэн Шилян.

По его мнению, "этот шаг хоть и не сможет кардинально изменить нынешнего положения того, что две страны являются соперниками, но все же поспособствует улучшению имиджа США, благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, а также создаст положительную атмосферу для дальнейшего решения сложных внешнеполитических проблем".

"Продление договора СНВ-3 станет хорошим началом для возвращения США на платформу контроля над вооружениями", - указал он.

Эксперт считает маловероятным возврат США к договорам о контроле над вооружениями, из которых они вышли, но надежда, по его мнению, еще остается.

Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.

Президент РФ Владимир Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

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Китай
Ливан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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