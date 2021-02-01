Масштабные учения войск противовоздушной обороны пройдут в Бурятии

ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.

Благовещенск. 29 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) примут участие в масштабных учениях на полигоне "Телемба" в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.

"Роль авиации условного противника выполнят истребители Су-30см, штурмовики Су-25см и вертолеты Ми-8 АМТШ авиационных частей округа, дислоцирующихся в Забайкалье. Помимо этого, летный состав отработает индивидуальные задачи по условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций обнаружения и зенитно-ракетных комплексов в районах проведения тактических учений", - говорится в сообщении.

Масштабные учения с войсками противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ВВО на полигоне "Телемба" пройдут с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянных дислокаций.