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Интерфакс-АВН

Масштабные учения войск противовоздушной обороны пройдут в Бурятии

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ТОР-М2У в Бурятии
ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.
Источник изображения: http://sadko.biz/

Благовещенск. 29 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) примут участие в масштабных учениях на полигоне "Телемба" в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.

"Роль авиации условного противника выполнят истребители Су-30см, штурмовики Су-25см и вертолеты Ми-8 АМТШ авиационных частей округа, дислоцирующихся в Забайкалье. Помимо этого, летный состав отработает индивидуальные задачи по условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций обнаружения и зенитно-ракетных комплексов в районах проведения тактических учений", - говорится в сообщении.

Масштабные учения с войсками противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ВВО на полигоне "Телемба" пройдут с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянных дислокаций.

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