Войти
ТАСС

Создание робота-пилота для корабля "Орел" временно приостановили

559
0
-1
Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: Александр Овчаров / РИА Новости

В НПО "Андроидная техника" сообщили, что большой объем задач перевели в проект "Теледроид"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" (разработчик слетавшего в космос робота "Федора") временно приостановило работы по созданию робота "Испытатель", который должен отправиться на орбиту на перспективном корабле "Орел" во время его тестового полета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Данная работа временно приостановлена до формирования целевой задачи", - отметили в пресс-службе. При этом большой объем задач был переведен в проект "Теледроид" (робот для работ в открытом космосе).

Как уточнили в "Андроидной технике", в рамках первого этапа был совершен полет робота "Федора" на корабле "Союз МС-14". Предприятие получило большой объем информации и после общения с космонавтами и эксплуатантами выяснило, что необходимо развивать для будущего космической робототехники.

"Сейчас ставка на создание робототехнических комплексов для работы на поверхности МКС, где очевидно и актуально применение таких систем", - подчеркнули в НПО "Андроидная техника".

Ранее планировалось, что робот "Испытатель" будет управлять космическим кораблем "Орел" во время его первых двух полетов. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отмечал, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АТ НПО
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
МКС
Робот
Союз ПКК
Похожие новости
12.09.2019
Робота "Федора" больше не отправят в космос
28.08.2019
Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора
23.08.2019
"В робота "Федора" заложены секретные возможности"
21.08.2019
Робот "Федор" полетит в космос с игрушкой Машей
23.05.2019
Пилотом российского лунохода миссии «Луна-29» может стать человекоподобный робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:02
  • 142
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 19:00
  • 2
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 18:52
  • 1
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 18:09
  • 31
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 14:52
  • 7
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков