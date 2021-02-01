Создание робота-пилота для корабля "Орел" временно приостановили

В НПО "Андроидная техника" сообщили, что большой объем задач перевели в проект "Теледроид"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" (разработчик слетавшего в космос робота "Федора") временно приостановило работы по созданию робота "Испытатель", который должен отправиться на орбиту на перспективном корабле "Орел" во время его тестового полета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Данная работа временно приостановлена до формирования целевой задачи", - отметили в пресс-службе. При этом большой объем задач был переведен в проект "Теледроид" (робот для работ в открытом космосе).

Как уточнили в "Андроидной технике", в рамках первого этапа был совершен полет робота "Федора" на корабле "Союз МС-14". Предприятие получило большой объем информации и после общения с космонавтами и эксплуатантами выяснило, что необходимо развивать для будущего космической робототехники.

"Сейчас ставка на создание робототехнических комплексов для работы на поверхности МКС, где очевидно и актуально применение таких систем", - подчеркнули в НПО "Андроидная техника".

Ранее планировалось, что робот "Испытатель" будет управлять космическим кораблем "Орел" во время его первых двух полетов. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отмечал, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией.