Спутник "Глонасс" №702 временно вывели из орбитальной группировки на техобслуживание

Этот спутник ввели в систему 15 февраля 2016 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" номер 702 (9-я точка) временно выведен из состава орбитальной группировки на техническое обслуживание, сообщается в пятницу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Временно выведен", - следует из строки состояния аппарата.

Данный спутник был запущен 1 декабря 2014 года и введен в систему 15 февраля 2016 года.

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 28 спутников, из них 22 аппарата используются по целевому назначению, два аппарата находятся на этапе летных испытаний, три спутника временно выведены из состава орбитальной группировки на техобслуживание, еще один аппарат - в орбитальном резерве. Для покрытия всего земного шара требуется 24 работающих аппарата "Глонасс".