В Чечне прошли тактико-специальные учения с участием около 1,5 тыс. военных

Военнослужащий ПВО РФ во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото.

По сценарию учений подразделения военной полиции ликвидировали группу условных террористов, совершивших нападение на один из военных объектов Минобороны

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Тактико-специальные учения по ликвидации группы условных террористов, совершивших нападение на один из военных объектов Минобороны, прошли в Чечне с участием около 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

По сценарию учений подразделения военной полиции 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне ликвидировали группу условных террористов, совершивших нападение на один из военных объектов Минобороны.

"В ходе тактико-специального учения военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативному выходу в район выполнения учебно-боевой задачи, блокированию "противника", - отметили в пресс-службе.

В ходе учений кинологи с собаками отработали задачи по поиску взрывного устройства. Всего в учениях принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих.