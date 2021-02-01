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WarSpot

Объединение судостроителей отменяется

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Объединение французских и итальянских судостроительных предприятий, запланированное на январь этого года, не состоится. Вчера, 27 января, правительства Франции и Италии обнародовали совместное заявление об отмене сделки по поглощению итальянским судостроительным холдингом Fincantieri французских верфей Chantiers de l'Atlantique (бывших STX France), расположенных в городе Сен-Назер. В заявлении говорится о том, что на судьбу сделки повлияла пандемия COVID-19, ухудшившая ситуацию в судостроительной отрасли.

«Франция и Италия считают, что нынешние экономические условия не позволяют проводить сближение между Chantiers de l'Atlantique и Fincantieri», — говорится в тексте заявления. Решение было принято на основе телефонных переговоров между министрами экономики двух стран Брюно Ле Мэром и Стефано Патуанелли.

Верфь Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере

Источник изображения: stxeurope.com

В 2016 году верфи STX France выставили на продажу после объявления о банкротстве корпорации STX. В феврале 2018 года холдинг Fincantieri объявил о намерении выкупить 50% акций STX France у французского государства. В декабре прошлого года французское правительство предоставило Fincantieri месячный срок для финансирования сделки. Этот срок должен был истечь 31 января.

В группу компаний Fincantieri входят 21 верфь, 3 центра дизайна и собственный научно-исследовательский центр CETENA. Штат сотрудников группы на сегодняшний день составляет более 19 000 человек. Fincantieri специализируется на постройке яхт, круизных и транспорных судов, а также военных кораблей — в частности, фрегатов типа FREMM.

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Страны
Италия
Франция
Компании
Fincantieri
Проекты
DCNS FREMM
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