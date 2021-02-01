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ТАСС

Российские РЛС за неделю сопроводили 27 самолетов-разведчиков и три беспилотника у границ

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Военнослужащие во время боевого дежурства на радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» в Калининградской области
Военнослужащие во время боевого дежурства на радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» в Калининградской области.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По данным газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства России не допущено

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 30 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 27 самолетов-разведчиков и три беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

В газете также отмечается, что в рамках гособоронзаказа был отремонтирован и поставлен в войска самолет МиГ-31.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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