Авиапром США не выдержал и месяца: с производителя титана из РФ сняли санкции

В декабре 2020 года в силу вступили новые американские санкции. США ужесточили нормы экспортного контроля. В санкционный список попали 45 российских компаний. Среди них был и производитель титана и ОАО «ВСМПО-Ависма».

Но спустя месяц Соединенные Штаты внесли корректировки, исключив это российское предприятие из «черного списка». Более того, американский Boeing тут же поспешно заключил контракт с «ВСМПО-Ависма» на поставку титановой продукции.

Непродуманные санкции

Новые ограничительные меры вступили в силу только 23 декабря 2020 года, но уже 15 января 2021 стало известно, что Минторг США исключил две российские компании из списка «конечных военных пользователей», которым запрещено приобретать американские товары и технологии.

Поменять свое решение Америку заставило российское предприятие «ВСМПО-Ависма», которое является лидером на рынке титановой продукции. Вводя новые санкции, в США почему-то не подумали о том, что покупателями компании из РФ являются все крупнейшие авиапроизводители, в том числе и Boeing. Эти ограничения ударили бы не только по России, но и по США.

Также стоит отметить, что эти санкции сами по себе были бессмысленными и бесполезными, так как «ВСМПО-Ависма» не использует американские технологии при производстве титана. На российского производителя в любом случае никак не могли повлиять эти ограничения.

Airplane in front and night sky. Источник: pixabay.com

Поспешное отступление

«ВСМПО-Ависма» попала в американский «черный список» из-за действующих контрактов с предприятиями оборонной промышленности РФ. Но процесс производства все равно остался бы таким же, невзирая на санкции. При этом у американских компаний могли возникнуть реальные проблемы. Создается впечатление, что вместо того, чтобы проработать новый пакет санкций, в США просто составили список крупных российских предприятий, которые нужно «наказать».

Как только «ВСМПО-Ависма» исключили из американского «черного списка», авиастроительная компания Boeing заключила договор с российским производителем титана. Причем контракт долгосрочный.

Отмечается, что российская компания будет продавать Boeing и ее поставщикам титановые поковки. Их будут использовать для изготовления различных самолетов, в частности 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Авиапром США не выдержал и месяца. В итоге с производителя титана из РФ сняли санкции, осознав, что эти ограничения нанесут более серьезный удар по американской компании, чем по российской.

Илья Круглей