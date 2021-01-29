Войти
Экономическое обозрение

Авиапром США не выдержал и месяца: с производителя титана из РФ сняли санкции

132
0
0
Продукция ВСМПО-АВИСМА
Продукция ВСМПО-АВИСМА.
Источник изображения: rostec.ru

В декабре 2020 года в силу вступили новые американские санкции. США ужесточили нормы экспортного контроля. В санкционный список попали 45 российских компаний. Среди них был и производитель титана и ОАО «ВСМПО-Ависма».

Но спустя месяц Соединенные Штаты внесли корректировки, исключив это российское предприятие из «черного списка». Более того, американский Boeing тут же поспешно заключил контракт с «ВСМПО-Ависма» на поставку титановой продукции.


Непродуманные санкции

Новые ограничительные меры вступили в силу только 23 декабря 2020 года, но уже 15 января 2021 стало известно, что Минторг США исключил две российские компании из списка «конечных военных пользователей», которым запрещено приобретать американские товары и технологии.

Поменять свое решение Америку заставило российское предприятие «ВСМПО-Ависма», которое является лидером на рынке титановой продукции. Вводя новые санкции, в США почему-то не подумали о том, что покупателями компании из РФ являются все крупнейшие авиапроизводители, в том числе и Boeing. Эти ограничения ударили бы не только по России, но и по США.

Также стоит отметить, что эти санкции сами по себе были бессмысленными и бесполезными, так как «ВСМПО-Ависма» не использует американские технологии при производстве титана. На российского производителя в любом случае никак не могли повлиять эти ограничения.


Airplane in front and night sky.
Источник: pixabay.com

Поспешное отступление

«ВСМПО-Ависма» попала в американский «черный список» из-за действующих контрактов с предприятиями оборонной промышленности РФ. Но процесс производства все равно остался бы таким же, невзирая на санкции. При этом у американских компаний могли возникнуть реальные проблемы. Создается впечатление, что вместо того, чтобы проработать новый пакет санкций, в США просто составили список крупных российских предприятий, которые нужно «наказать».

Как только «ВСМПО-Ависма» исключили из американского «черного списка», авиастроительная компания Boeing заключила договор с российским производителем титана. Причем контракт долгосрочный.

Отмечается, что российская компания будет продавать Boeing и ее поставщикам титановые поковки. Их будут использовать для изготовления различных самолетов, в частности 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Авиапром США не выдержал и месяца. В итоге с производителя титана из РФ сняли санкции, осознав, что эти ограничения нанесут более серьезный удар по американской компании, чем по российской.


Илья Круглей

Права на данный материал принадлежат Экономическое обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Boeing-787
Компании
Boeing
ВСМПО-Ависма
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.02.2014
Ростех делает ставку на молодое поколение
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
06.04.2010
Титанический труд
24.03.2010
"Кризис - это иногда хорошо"
07.12.2009
Госкорпорации: не все точки над "i" расставлены
22.09.2008
Из производителей сырья - в машиностроители. "ВСМПО-Ависма" быстрыми темпами наращивает производство готовых изделий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 02:12
  • 67
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»
  • 29.01 01:22
  • 1
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 01:10
  • 16
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 01:02
  • 3
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 28.01 22:42
  • 5
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 22:23
  • 130
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 22:19
  • 1
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
  • 28.01 21:44
  • 33
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 21:41
  • 2
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 28.01 21:10
  • 85
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 13:36
  • 44
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 12:45
  • 2
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США