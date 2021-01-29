У модернизированного вертолета Chinook нашли повышенную вибрацию лопастей

Специалисты Армии США во время испытаний модернизированной версии тяжелого транспортного вертолета CH-47F Chinook Block II обнаружили повышенную вибрацию лопастей несущих винтов. Как пишет Defense News со ссылкой на отчет об испытаниях, вибрации были обнаружены в нескольких режимах: стоянки на земле с включенными двигателями и вращающимися винтами, висения и полета по прямой.

Согласно отчету специалистов, выявленные вибрации превышают допустимые нормы и могут приводить к различного рода летным происшествиям. Кроме того, военные, находившиеся на борту вертолета во время летных испытаний, после полета отмечали различные необычные физиологические состояния, вызванные вибрациями. В их числе — повышенное утомление и плохое самочувствие.

Chinook Block II отличается от базовой версии CH-47F широким использованием композитов в конструкции лопастей несущих винтов, что позволило несколько облегчить их. Кроме того, на вертолет установлены более мощные двигатели. В сочетании с новой конструкцией несущих винтов эти улучшения позволили повысить грузоподъемность машины на 1,8 тонны до 10 тонн.

В числе других улучшений — обновленная бортовая электроника, более мощные генераторы и перепроектированная топливная система. В последней три топливных бака размещены внутри одной емкости. Это позволило отказать от системы перекачивающих насосов и дополнительных топливопроводов. В результате масса всей топливной системы уменьшилась на 90 килограммов, а заправляемый объем топлива несколько увеличился.

В ходе испытаний специалисты Армии США выявили еще несколько недочетов. В частности, оказалось, что после получения баллистических повреждений топливные баки не способны восстанавливать герметичность. При проверке трансмиссии на земле летный образец вертолета получил структурные повреждения, какие именно, не уточняется.

Американскому авиастроительному концерну Boeing теперь предстоит перепроектировать лопасти, топливную систему и внести изменения в конструкцию трансмиссии. Доработки в конструкцию Chinook Block II будут вноситься постепенно. В марте 2021 года специалисты Армии США планируют начать испытания доработанных лопастей несущих винтов. Необходимость доработок может сказаться на сроках начала войсковых испытаний вертолета, планировавшихся на второй квартал 2021 года.

Василий Сычёв