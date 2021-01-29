Американцы учтут глобальное изменение климата в своей военной стратегии.

Пентагон учтет глобальное изменение климата в национальной оборонной стратегии и тактике ведения боевых действий. Как сообщает Breaking Defense, такое распоряжение отдал президент США Джо Байден. Новая стратегия, как ожидается, будет представлена в 2022 году. В ближайшие 120 дней Пентагон должен провести оценку рисков для военных, связанных с изменением климата.

Действующая в настоящее время в США национальная оборонная стратегия не учитывает риски, вызванные глобальным изменением климата. При этом на протяжении последних нескольких лет военные признавали, что такие изменения уже сказываются на функционировании морских и сухопутных баз на территории США и за ее пределами. По оценке Пентагона, только лишь в 2019 году было зафиксировано влияние изменений климата на 79 военных объектов.

В чем именно заключается влияние изменений климата на военные объекты, Пентагон не раскрывает. Ранее сообщалось, что из-за таких изменений, в частности, увеличился сезон судоходства в арктической зоне. Это и не которые другие последствия изменений военные, вероятно, и будут учитывать в новой национальной оборонной стратегии.

По предварительной оценке американских военных, глобальное изменение климата влияет не только на военную инфраструктуру и ведение боевых действий, но и в целом провоцирует нестабильность в мире. Согласно распоряжению Байдена, с января 2022 года Пентагона должен будет ежегодно докладывать Белому дому о новых рисках, связанных с глобальным изменением климата, и учитывать их при разработке новых военных документов.

В середине текущего года Космические силы США заказали американской компании Raytheon разработку и производство первого прототипа нового метеорологического спутника. Его создание ведется по программе Next Generation Electro-Optical Infrared Weather Satellite (оптико-электронный и инфракрасный метеоспутник нового поколения). Предполагается, что космические аппараты такого типа со временем заменят группировку погодных спутников DMSP.

Василий Сычёв