Войти
N+1

Американцы учтут глобальное изменение климата в своей военной стратегии

110
0
0
Американцы учтут глобальное изменение климата в своей военной стратегии
Американцы учтут глобальное изменение климата в своей военной стратегии.
Источник изображения: U.S. Army

Пентагон учтет глобальное изменение климата в национальной оборонной стратегии и тактике ведения боевых действий. Как сообщает Breaking Defense, такое распоряжение отдал президент США Джо Байден. Новая стратегия, как ожидается, будет представлена в 2022 году. В ближайшие 120 дней Пентагон должен провести оценку рисков для военных, связанных с изменением климата.

Действующая в настоящее время в США национальная оборонная стратегия не учитывает риски, вызванные глобальным изменением климата. При этом на протяжении последних нескольких лет военные признавали, что такие изменения уже сказываются на функционировании морских и сухопутных баз на территории США и за ее пределами. По оценке Пентагона, только лишь в 2019 году было зафиксировано влияние изменений климата на 79 военных объектов.

В чем именно заключается влияние изменений климата на военные объекты, Пентагон не раскрывает. Ранее сообщалось, что из-за таких изменений, в частности, увеличился сезон судоходства в арктической зоне. Это и не которые другие последствия изменений военные, вероятно, и будут учитывать в новой национальной оборонной стратегии.

По предварительной оценке американских военных, глобальное изменение климата влияет не только на военную инфраструктуру и ведение боевых действий, но и в целом провоцирует нестабильность в мире. Согласно распоряжению Байдена, с января 2022 года Пентагона должен будет ежегодно докладывать Белому дому о новых рисках, связанных с глобальным изменением климата, и учитывать их при разработке новых военных документов.

В середине текущего года Космические силы США заказали американской компании Raytheon разработку и производство первого прототипа нового метеорологического спутника. Его создание ведется по программе Next Generation Electro-Optical Infrared Weather Satellite (оптико-электронный и инфракрасный метеоспутник нового поколения). Предполагается, что космические аппараты такого типа со временем заменят группировку погодных спутников DMSP.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
Арктика
Изменение климата
Похожие новости
20.01.2021
Advance (Хорватия): Россия становится самой мощной страной Арктики
28.07.2020
СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике
28.08.2017
Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
22.12.2014
России нужны военные ледоколы
25.11.2013
Генезис НАТО: от монолитного блока до ситуативных коалиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 02:12
  • 67
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»
  • 29.01 01:22
  • 1
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 01:10
  • 16
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 01:02
  • 3
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 28.01 22:42
  • 5
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 22:23
  • 130
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 22:19
  • 1
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
  • 28.01 21:44
  • 33
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 21:41
  • 2
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 28.01 21:10
  • 85
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 13:36
  • 44
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 12:45
  • 2
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США