Американские единые штурмовые мостоукладчики прошли испытания

Специалисты Армии США завершили испытания перспективных единых штурмовых мостоукладчиков JAB, разработка которых велась с начала 2010-х годов. Как пишет Defense News, испытания мостоукладчиков завершились в конце 2020 года. По итогам проведенных проверок в конструкцию машин и мостовых конструкций планируется внести доработки. В 2022 году Армия США рассчитывает получить первые мостоукладчики JAB.

Американские военные сегодня испытывают серьезный дефицит мостоукладчиков. Дело в том, что закупленные в конце 2000-х годов новые мостоукладчики M104 Wolverine на базе M1A2 оказались очень дороги и военные от них отказались. Старые же машины AVLB, созданные на базе танков M60A1 Patton, уже сильно устарели и исчерпали свой ресурс.

Испытания JAB проводились с переменным успехом в два этапа. По итогам первого этапа состоявшиеся проверки были признаны неудачными. Военные заявили о низкой надежности мостовых конструкций и неполадках в работе их гидравлических систем. Кроме того, разработчики изменили конструкцию системы автоматического пожаротушения.

Мостоукладчик JAB выполнен на базе основного боевого танка M1A1 Abrams. Масса машины составляет 62 тонны при длине 9,8 метра, ширине 3,6 метра и высоте 3,1 метра с учетом перевозимой раскладной мостовой конструкции ножничного типа. Мостовая конструкция может быть использована для укладки через препятствия шириной до 11 метров. На раскладывание конструкции и ее установку необходимо около трех минут.

JAB может развивать скорость до 72 километров в час по шоссе и до 48 километров в час по пересеченной местности. Дальность хода машины составляет 400 километров. В 2016 году Армия США заказала поставку 273 мостоукладчиков JAB.

Василий Сычёв