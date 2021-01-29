РКС создает универсальную интегрированную аппаратуру для спутников будущего.

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) в рамках работы по созданию унифицированной бортовой аппаратуры для перспективных космических аппаратов разработали интегрированный декодер командно-программной и телеметрической информации. Универсальное устройство обеспечит высокие качество и стабильность доставки управляющих команд от наземного сегмента до бортового комплекса космического аппарата и передачу информации о состоянии спутника на Землю.

Разработка объединяет функции различных бортовых узлов обработки командно-программной и телеметрической информации в одной микросхеме. Устройство входит в состав и повышает надежность командно-измерительной системы, которая управляет космическим аппаратом, ретранслирует текущие навигационные параметры и агрегирует телеметрическую информацию.

Заместитель руководителя отделения создания бортовой аппаратуры командно-измерительных систем Виталий КРАСКОВ:

Декодер является воплощением ряда высокотехнологичных разработок РКС. В основе — уникальная микросхема со встроенными алгоритмами помехоустойчивого кодирования и декодирования командно-программной, телеметрической информации и функцией резервирования выполнения критических временных программ, гарантирующей защиту от непредвиденных сбоев аппаратуры управления спутником.

Эта разработка – очередной шаг РКС в работе по созданию интегрированного бортового комплекса командно-информационных систем, объединяющего командно-измерительные и вычислительные функции, обрабатывающего телеметрическую информацию, обеспечивающего защищенное управление и резервирование критических функций бортового комплекса управления.

Интеграционные решения и унификация аппаратуры в ближайшем будущем позволят поставить «на поток» производство надежных бортовых систем, сократить стоимость и значительно ускорить производство спутников, масштабировать бортовую аппаратуру под конкретный тип космического аппарата – от малых спутников связи и научного назначения до сложных многофункциональных аппаратов. Перспективные разработки РКС в этом направлении обеспечат максимальную долговечность и стабильность работы спутниковых группировок различного назначения, что повлечет рост качества услуг в области навигации, цифрового телевидения, телефонии и интернета.