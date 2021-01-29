Пилот F-35 рассказал о серьезных проблемах в кабине истребителя

Кабина истребителя

Некоторые американские СМИ до сих пор продолжают подавать ударный истребитель 5-го поколения F-35, как воплощение самых передовых технологий, гарантирующих ему победы над любым противником – что, однако, все чаще вызывает большие сомнения.

Очередным подтверждением тому стало интервью анонимного пилота F-35 известному авиационному журналу Hush-Kit, в котором он поделился своими мыслями о проблемах в интерфейсе пилотской кабины. На первый взгляд она выглядит весьма впечатляюще – в ней множество экранов, куда выводится большое количество информации. F-35 – первый истребитель с сенсорным интерфейсом. Достаточно легкого прикосновения к экрану и пилот получает доступ к данным, необходимым для выполнения миссии – к примеру, о наличии запасов топлива или к исходным данным для нанесения ракетного удара по наземной цели.

Кабина истребителя

На первый взгляд, это облегчает работу пилота, освобождая от манипуляций с огромным количеством переключателей и циферблатов, которыми заполнены кабины истребителей прежних поколений. Серьезным недостатком сенсорных экранов, по мнению источника, является отсутствие тактильной обратной связи. Работающий переключатель всегда «отвечает» понятным щелчком и пилоту становится понятно, что он сделал. Совсем иная картина с сенсорными экранами. По словам пилота, примерно в 20 % экран не реагирует на касание – и это сложно уловить. К тому же иногда приходится касаться экрана в момент, когда самолет попадает в турбулентность, а сам пилот испытывает серьезные перегрузки, из-за чего пальцы не попадают в нужную часть экрана. Еще одна серьезная проблема – невозможность опереться рукой на какую-нибудь деталь во время набора текста.

Кабина истребителя

Далее по списку следует «волшебный шлем пилота» ценой 400 000 долларов, заменяющий HUD-дисплеи и сенсорные дисплеи. Источник Hush-Kit считает, что ранее разработанные шлемы лучше справляются с отображением информации. Еще одна претензия к голосовому вводу, который пилот считает бесполезным: если в условиях наземного тренажера он работает исправно, то при перегрузках – дает сбои. «Я не встречал вообще никого, кто бы им пользовался», говорит он.