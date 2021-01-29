Эксперт усомнился в достоверности данных о захвате США российского ЗРК в Ливии

Российский военный эксперт Алексей Леонков 28 января усомнился в правдивости сведений британской газеты The Times о том, что США похитили в Ливии купленный ОАЭ российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1».

«Еще нужно понять, правда ли это. Такого рода технику — советские и российские комплексы ПВО — американцы размещали на своей базе Тонопа в США, чтобы тренировать свои ВВС. Зачем в Рамштайне (авиабаза в Германии. — Ред.) — не совсем понятно», — сказал Леонков в разговоре с «РИА Новости».

Вместе с тем он предположил, что «Панцирь» необходим ВВС НАТО для ознакомления. В частности, на этом комплексе могут отработать ракеты или ударные беспилотники.

«Но я не думаю, что это приобретение им даст много — у США и так уже есть различные российские комплексы, в том числе С-300, который они приобрели у Украины. Помогло ли им использование этих систем в боевой подготовке? Вопрос открытый», — отметил эксперт.

Ранее в этот же день The Times написала, что США в июле 2020 года украли в Ливии зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» российского производства, который принадлежал Ливийской национальной армии. Комплекс тогда якобы увезли с поля боя и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии.

По данным британских журналистов, в Москве знают о похищении оружия у ливийской стороны.

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в разговоре с «Известиями» отметил, что американцы досконально изучат захваченный в Ливии «Панцирь-С1Э». По его словам, военных может заинтересовать даже не радиолокатор «Панциря-С1Э», а второстепенные узлы, выведение которых из строя приведет к тому, что техника не сможет работать.