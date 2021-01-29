Продление Договора СНВ-3 не приведет к перезагрузке

Отношения Москвы и Вашингтона останутся на прежнем уровне

После занятия Джозеф Байденом Овального кабинета в повестке дня многих российских и американских политиков сразу же снова зазвучал вопрос о том, как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона, которые сегодня не отличаются положительными тенденциями и все дальше расходятся в диаметрально противоположных направлениях.

Как утверждают осведомленные высокопоставленные американские чиновники, 46-й президент США вовсе не собирается что-то менять во взаимодействии с Россией. О том, что не будет никакой перезагрузки российско-американских отношений, говорят и представители новой администрации Белого дома. Советники Байдена заявили, что они не заинтересованы в перезагрузке отношений с Россией, вроде той, которую 10 лет назад предлагали Барак Обама и Хиллари Клинтон, занимавшая в то время пост госсекретаря.

Однако в условиях постоянно нарастающей конфронтации двух стран в кибернетическом пространстве весьма насущной остается проблема предотвращения гонки ядерных вооружений. По словам двух представителей властных структур США, которые на условиях анонимности разъяснили складывающуюся ситуацию представителям газеты Washington Post, «продление договора СНВ-3 в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и становится еще более целесообразным, когда отношения с Россией носят враждебный характер».

Байден на протяжении довольно долгого времени выступал за продление этого договора. Однако его советники сегодня придерживаются различных точек зрения по данному вопросу и активно дискутируют о том, на какой срок стоит продлевать ДСНВ. Глава Белого дома остановился на самом длительном сроке, предусмотренном условиями этого договора. Как утверждают советники президента, он принял такое решение, поскольку полагает, что это поможет избежать гонки ядерных вооружений во время практически постоянного, хотя и не очень острого соперничества и противостояния Москвы и Вашингтона в различных регионах планеты.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «это продление приобретает еще больший смысл во времена враждебных отношений с Россией, как сейчас», Она также отметила, что «новый СНВ – единственный оставшийся договор, который ограничивает российские ядерные силы, и это – якорь стратегической стабильности» между Россией и США.

Президент Трамп в последние месяцы своего пребывания во власти пытался договориться с Россией о продлении договора на более короткий срок и хотел добиться уступок от Москвы, но достичь этого соглашения ему не удалось. После того как его специальный посланник по контролю над вооружениями в течение нескольких месяцев пытался убедить Китай присоединиться к договору, он от этого требования отказался.

«Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года даст нашим странам время и пространство для изучения новых, поддающихся проверке механизмов контроля над вооружениями, которые помогут еще больше снизить риски для американцев», – заявил новый представитель Пентагона Джон Кирби.

Кремль неоднократно заявлял о своей готовности продлить договор СНВ-3 безо всяких дополнительных условий. В прошлом году президент РФ Владимир Путин предлагал Трампу продлить его на год без каких-либо новых условий.

«Россия и ее президент последовательно выступают за сохранение этого важнейшего, краеугольного документа с точки зрения мировой стратегической стабильности и безопасности. Поэтому, если действительно будет проявлена политическая воля наших американских коллег на сохранение этого документа путем его первичного продления, это можно только приветствовать», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление ДСНВ должно послужить началом для возобновления усилий по линии укрепления контроля над вооружениями во всем мире.

«Продление Договора СНВ-3 – это не конец, это должно стать началом новых усилий по укреплению международного контроля над вооружениями», – сказал Столтенберг в Брюсселе в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что продление этого договора должно позволить заинтересованным сторонам провести более масштабное «изучение того, как охватить все системы вооружений» при помощи соответствующих мер двустороннего контроля выполнения взятых обязательств. Столтенберг выразил уверенность в том, что США продолжат «консультироваться с союзниками по НАТО по вопросу контроля над вооружениями в целом».

Несколько ранее агентство Associated Press сообщило, что администрация Джо Байдена в ближайшее время планирует передать российской стороне свои предложения по продлению СНВ-3, которые его советник по национальной безопасности Джейк Салливан должен вручить российскому послу Анатолию Антонову.

На прошлой неделе МИД РФ сообщило, что Россия выступает за пролонгацию ДСНВ без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что России и США нужно оперативно продлить Договор СНВ-3 до момента истечения срока его действия.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений Россия и США подписали в 2010 году. В августе 2019 года США заявили о желании переформатировать СНВ-3 из двусторонних в многосторонние договоренности с привлечением Китая и ряда других стран и неготовности продлевать действие договора в его нынешнем виде.

ДСНВ является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении ядерных вооружений, если он не будет продлен, то в мире больше не останется соглашений, ограничивающих арсеналы двух ядерных держав. Многие эксперты опасаются того, что прекращение действия этого договора позволит Москве и Вашингтону размещать неограниченное количество ядерных боеприпасов на атомных подводных лодках, бомбардировщиках и МБР, что даст толчок новой ядерной гонке и обострит отношения двух ядерных гигантов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»