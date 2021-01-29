«МиГ»: летающий бриллиант

80 лет на военной службе

«МиГ» – один и самых известных за рубежом брендов российского авиапрома. Благодаря высоким боевым и летным качествам самолеты этой марки долгое время пользовались огромным спросом на мировом рынке вооружений. Фактически «МиГ» стал синонимом словосочетания «русский истребитель» – смертоносный в бою и неприхотливый в эксплуатации. И хотя «МиГ» все еще продолжает оставаться визитной карточной отечественной боевой авиации, от былого величия в основном остались лишь артефакты. Сегодня по всему миру найдется до тысячи морально устаревших, физически изношенных, но не прекративших полеты фронтовых истребителей МиГ-21/23/29 советской постройки. Число сравнительно современных фронтовых истребителей МиГ-29СМТ/М/М2, собранных в условиях новой России, плюс близких к ним по конструкции и тактико-техническим характеристикам МиГ-29К/КУБ корабельного базирования, не превышает полторы сотни.

Системный кризис в отрасли, вызванный развалом Советского Союза, вкупе с бесконечной чехардой кадровых перестановок и структурных изменений, не прекращающейся даже сегодня, сыграли с МиГом злую шутку. Мировая слава и узнаваемость сохранились, а предложить полностью новый, действительно инновационный продукт под маркой «МиГ» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») не может. Да и не хочет. Причин – множество, включая субъективного свойства, многие кадровые сотрудники центрального аппарата ОАК – выходцы из «суховской», считай конкурирующей с МиГом кооперации.

Один мотор как приговор

Первые образцы МиГ-1 поступили строевым частям ВВС РККА в первом квартале 1941 года. 80 лет спустя имеем: у ВКС России нет ни одного полка на легких фронтовых истребителях марки «МиГ». МиГ-21 и МиГ-23, а также созданный на базе последнего истребитель-бомбардировщик МиГ-27 списали еще в 1990-е под предлогом, что одномоторные самолеты «намного опаснее» двудвигательных в эксплуатации. Мировая практика говорит иное, но, вспоминая, что творилось в стране и армии на рубеже веков, подобный «аргумент» под сомнение не ставился. Между тем десятки стран мира до сих пор эксплуатируют МиГ-21 и МиГ-23, а сирийская правительственная армия довольно успешно применяет их для нанесения бомбово-штурмовых ударов по мятежникам.

«Мотивированный» отказ российских военных от боевых самолетов одномоторной схемы стал очередным в серии ударов по МиГу, ведь таковыми ни одно другое отечественное ОКБ на закате советской эпохи всерьез не занималось.

Классический МиГ-29

Единственным типом легкого фронтового истребителя, сохранившимся на вооружении России, является МиГ-29. Массовый выпуск самолета вариантов 9–12, 9–13 (суммарно до 1400 единиц) и 9–51 (свыше 300) прекратился вскоре после развала СССР, однако громадный производственный задел позволил еще долгое время поставлять их за рубеж.

Россия унаследовала больше половины советского парка МиГ-29 общей численностью 800 единиц по состоянию на 1991 год. Остальные (примерно 350) достались нескольким странам СНГ, в том числе Украине до 240 и Белоруссии – 80.

На рубеже веков в частях и центрах ВВС России насчитывалось около 340 боевых МиГ-29, с учетом двухместных учебных – более 400. После развала СССР наши военные брали МиГи у промышленности очень ограниченно: менее 20 МиГ-29С в начале 1990-х годов и по совокупности около полусотни МиГ-29СМТ/УБТ в новом веке. Сегодня даже эти – самые продвинутые в техническом смысле – истребители выведены из активного парка действующей армии, сохранившись в строю лишь символически.

Последним строевым полком (14-й ГвИАП) на МиГ-29 была воинская часть № 55711 на аэродроме Халино под Курском, но пару лет назад и он полностью перешел на «сушки». Оставшиеся у ВКС истребители семейства МиГ-29 были сосредоточены на четырех аэродромах: Приволжский, Кубинка, Армавир, Липецк. Они используются центрами, специализирующимися на подготовке летчиков-истребителей и повышении их квалификации.

Выводимые из состава Вооруженных сил фронтовые истребители легкого класса передаются Сирии, Монголии, Сербии и другим развивающимся странам (совокупно более 30 единиц). Пока что в процесс вовлечены самолеты советской постройки (с фирменным обозначением 9–12, 9–13 и 9–51), но скоро, по-видимому, дело дойдет и до МиГ-29СМТ (9–17). Планеры последних были собраны в новом веке из советского производственного задела. Вместо морально устаревшей электроники на них установлена современная: стрелочные приборы уступили место цветным многофункциональным индикаторам на жидкокристаллических матрицах. Радиолокатор Н-019 с параболической антенной сменил «Жук» с плоской антенной решеткой.

Поступление первой партии МиГ-29СМТ в войска было мерой вынужденной – от нее отказался Алжир, недовольный качеством исполнения заказа промышленностью. История наделала много шума и могла сильно подмочить деловую репутацию отечественного авиапрома, если бы не активное вмешательство Минобороны РФ. Военное ведомство не просто приняло «негодные» самолеты, но и заказало у промышленности дополнительные, благодаря чему был выбран весь сохранившийся на заводах в Москве, Луховицах и Нижнем Новгороде задел по планерам.

На индийский манер

Постепенно страсти вокруг алжирской истории утихли, и подобные машины нашли место в составе ВВС Индии. Правда, речь идет о несколько ином, «кастомизированном» исполнении – MiG-29UPG (9–20). Прототип, созданный на основе серийного самолета 9–12, поднялся в небо 10 лет тому назад. По завершении испытаний РСК «МиГ» передала заказчику установочную партию самолетов, перестроенных из ранее выпущенных. От обычного МиГ-29 самолет с индексом UPG отличаются двигателями РД-33М-3 с повышенным ресурсом, новой радиолокационной станцией «Жук-МЭ», измененной конфигурацией фюзеляжа путем увеличения гаргрота, установкой аппаратуры дозаправки в воздухе и расширенной номенклатурой средств поражения. Проведены мероприятия по доведению срока службы до 40 лет. Подобная модернизация значительно – в разы – увеличивает боевые качества крылатой машины, но и стоит весьма недешево в сравнении с остаточной стоимостью самолета.

В прошлом году правительство в Дели приняло решение о закупке в России дополнительной партии в 21 самолет. Теперь речь идет не о переделке машин из состава ВВС Индии, а поставке из страны-экспортера. Как практически будет реализован соответствующий контракт – непонятно. Среди набора опций присутствует и вариант доработки МиГ-29СМТ, ранее проходивших эксплуатацию в ВКС России, до стандарта MiG-29UPG.

Поколение 4+

После завершения производственной программы истребителей четвертого поколения (МиГ-29 и МиГ-31) и закрытия темы машины пятого поколения («Изделие 1.42») основные усилия ОКБ им. Микояна сосредоточились на разработке фронтовых истребителей поколения 4+. Работа свелась к глубокой модификации МиГ-29, которая ведется с переменным успехом по настоящее время.

Большие надежды возлагались на Индию. Там на рубеже веков был обнародован план по закупке у иностранного поставщика 127 многоцелевых истребителей. После многочисленных проволочек в 2007 году был формально открыт международный тендер Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA). Россия представила на него МиГ-29М, вскоре по маркетинговым соображениям переименованный в МиГ-35.

Проанализировав поступившие предложения, организаторы конкурса остановили свой выбор на «Рафале», но не смогли договориться с фирмой «Дассо» по финансовым вопросам и программе лицензионного производства. В результате правительство в Дели ограничилось закупкой небольшой партии непосредственно у производителя и перезапустило международный конкурс, но на меньшее число самолетов (110–114). Россия снова заявилась с МиГ-35, последний вариант которого с в очередной раз измененным составом вооружения и бортового оборудования выставлялся на аэрокосмическом салоне МАКС-2019.

Корабельный вариант

Большие надежды, возлагавшиеся на Индию в качестве основного покупателя МиГов поколения 4+, оправдались лишь частично. Хотя она пока еще не закупила ни одной такой машины для Военно-воздушных сил, был успешно заключен и практически реализован большой заказ на 40 МиГ-29К/КУБ для флота (заводское обозначение одноместной варианта 9–41, двухместного 9–47). Поставки проходили с 2009 по 2016 год, сегодня МиГи успешно выполняют полеты с палубы авианосца «Викрамадитья». Отечественный флот воспользовался плодами индийского контракта, приобретя 24 подобных самолета для оснащения нашего единственного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Хотя корабельная машина и сохранила внешнюю схожесть и числовой индекс «29», она представляет иной, более современный и универсальный тип самолета. Аэродромный вариант этой машины под индексом МиГ-29М/М2 поставляется Египту. А МиГ-35 в его нынешнем виде можно рассматривать как продолжение данной линейки с наращиванием возможностей бортовой аппаратуры и средств поражения.

При разработке МиГ-29 первоначального облика (9–12) основной упор делался на маневренный воздушный бой. Авиаконструкторы пошли на малые дальность полета и величину боевой нагрузки, ограничив арсенал управляемых средств поражения ракетами «воздух-воздух». МиГ-29К/КУБ и его аэродромные модификации представляют собой многофункциональные боевые машины, способные бороться как с воздушными, так и морскими и наземными целями. Максимальная боевая нагрузка возросла с 2 т (9–12) до 6–7 т у МиГ-35.

Начиная с 2007 года, когда название МиГ-35 появилось в официальном документообороте с иностранными заказчиками, на него подписалась всего лишь одна иностранная держава. При этом египетские самолеты чаще обозначаются «МиГ-29М». На форуме «АРМИЯ-2018» МО РФ выдало РСК «МиГ» контракт на шесть МиГ-35. К настоящему времени все они поставлены для прохождения государственных испытаний.

Военным летчикам предстоит оценить эффект от внедрения на МиГ-35 комплексной системы ограничителя предельных режимов полета, разработкой которой инженеры РСК занимались последние пять лет. Она помогает экипажу активно маневрировать в воздушном бою, автоматически предотвращая срыв в штопор. Система не допускает выхода на запредельные углы атаки, в то же время, позволяя держать максимальную перегрузку. «Безопасность и комфорт летчика является приоритетной целью для наших конструкторов и инженеров. Запатентованная комплексная система позволяет улучшить тактико-технические показатели истребителей марки «МиГ», – заявил управляющий директор Корпорации «МиГ» Андрей Герасимчук.

Новый руководитель пришел на МиГ в тяжелые времена. Заказчики гораздо больший интерес проявляют к самолетам марки «Су». В таком случае зачем ВКС России МиГ-35 при наличии хорошо отлаженного производства Су-30СМ и Су-35С? Не будет ли более рационально расходовать бюджетные средства на закупку самолетов пятого поколения Су-57, первый серийный экземпляр которого недавно передан ВКС России? Впрочем, ответы на эти и другие вопросы относятся к компетенции Минобороны, хотя напрямую влияют на судьбу легендарной фирмы.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.