Последняя битва за «Мотор Сич»

Холодное противостояние вокруг запорожского предприятия переходит в горячую фазу

Конец этого месяца может стать точкой невозврата для номинальных и реальных акционеров ведущего моторостроительного предприятия Украины – ПАО «Мотор Сич». 31 января запланировано собрание акционеров, которое собирает китайский держатель акций предприятия с помощью украинского партнера-олигарха. Менеджмент «Мотор Сич» во главе с почетным председателем правления завода Вячеславом Богуслаевым уже назвал предстоящее собрание попыткой рейдерского захвата единственного украинского производителя авиационных и вертолетных двигателей.

«Битва титанов» идет за едва ли не единственный продуктивно работающий объект машиностроения на Украине. Цена вопроса – от нескольких сотен до почти миллиарда долларов (при удачной конъюнктуре) ежегодной прибыли от поставок авиационных моторов украинского производства и технического сопровождения ранее произведенной продукции.

Атака «обманутых китайских вкладчиков»

С 2016 года блокирующий пакет ПАО «Мотор Сич» – 56% акций китайской компании Skyrizon. За это время счастливый акционер в лице владельца компании Ван Цзиня так и не смог осуществить свои корпоративные права. После сделки по продаже акций СБУ через суд заблокировала весь реестр акционеров и занялась изучением обстоятельств вывоза части оборудования «Мотор Сич» в Китай на строящийся в Чунцыне завод, что было квалифицировано как «возможная подготовка диверсии и государственная измена на предприятии» со стороны руководства компании.

А китайскому акционеру не помогла и попытка сделать пакет акций «украинским». В 2019 году украинский миллиардер Александр Ярославский стал совладельцем 25% «китайских» акций «Мотор Сич». По такому случаю независимый украинский суд на целые на сутки дал ценным бумагам запорожского актива свободное хождение. Но вслед за этим на реестр акций опять был наложен арест.

Помимо СБУ с критикой продажи акций китайцам выступили США. Именно с подачи Госдепа Ярославский, как и Цзинь, лишь номинально владеет 25% акций «Мотор Сич».

В итоге собрание акционеров, запланированное на 31 января, проходит в интересных условиях. Акции, принадлежащие не только Цзиню и Ярославскому, но также и компаниям из Панамы, Кипра, Белиза и Британских Виргинских Островов, арестованы по решению суда.

Кроме того, сделка по продаже акций Ярославскому не одобрена Антимонопольным комитетом Украины. В ноябре 2019 года АМКУ в третий раз оставил без рассмотрения заявку DCH Ярославского и Skyrizon о получении согласования концентрации контрольного пакета акций.

Прибыльный арест

Несмотря на формальное блокирование механизма управления ПАО – собрание акционеров не проводилось с 2017 по 2020 год, – работа «Мотор Сич» в последние годы была довольно успешной.

Формально отгрузка двигателей для военной техники в адрес питерского АО «ОДК-Климов» остановлено. «Мотор Сич» продолжает экспорт своих изделий для техники гражданской и, начиная с 2014 года, активно осваивает резко выросший государственный оборонный заказ. Согласно отчетам, только реализация вертолетов силовым структурам Украины в 2015–2020 годах принесла «Мотор Сичи» почти 6 млрд грн. (около 300 млн долл.).

Однако мировой экономический кризис, санкции в отношении традиционных партнеров и чисто украинские проблемы сократили показатель реализованной продукции до 40% от значений даже не слишком удачного 2017 года.

Если же сравнить нынешний общий доход «Мотор Сичи», который в 2019 году составил около 350 млн долл., с прежней прекрасной порой 2011 года, когда предприятие получило 1,2 млрд долл., картина становится еще более грустной. При этом следует учесть, что за последние 10 лет цены на продукцию «Мотор Сич» в валюте выросли в 2–3 раза.

Поэтому подлинным спасением для запорожской компании стал Китай, спустя три года не только заказавший создание двух двигателестроительных предприятий на своей территории, но и предоставивший фактически беспроцентный кредит, а затем выкупивший акции, принадлежавшие лично Богуслаеву, а также контролируемым его семьей офшорам.

В результате основными получателями новой продукции запорожского завода по-прежнему остаются Россия и Китай. Первая в этом году, по всей видимости, уже получила через Гонконг 48 ВК-2500 без покупных деталей, а второй – около 60 самолетных АИ-322 для боевых самолетов. Большие надежды возлагались на совместный проект тяжелого вертолета AHL, который планировался этими же странами, но о готовности нового двигателя АИ-136 для него из Запорожья ничего не слышно.

В течение 2019 года «Мотор Сич» экспортировал в Китай 45 турбореактивных двигателей АИ-322 и 22 АИ-25ТЛК на общую сумму около 98 млн долл. Импортером АИ-322 выступала компания AVIC International Holding Corp. (39F, AVIC Center, Huafu Road 1018, Futian District, Shenzhen). Также поставлялись комплектующие агрегаты для авиадвигателей АИ-222К-25 и АИ-322 и возвращались отремонтированные ранее поставленные двигатели АИ-222К-25 и АИ-322.

Таким образом, все еще значительные по украинским меркам финансовые результаты ПАО определяются теперь уже заказами Китая, которые в этом году превысили половину выручки от реализации. В первой половине 2020 года ПАО «Мотор Сич» вместе с ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.И. Ивченко экспортировали турбореактивных, турбовинтовых и турбовальных двигателей на общую сумму более 150 млн долл., более 75 млн из которых получено от китайских компаний. Чистый доход ПАО «Мотор Сич» за II квартал 2020 года составил 4,729 млрд грн. (около 175 млн долл.), что оказалось на 15% выше показателя предыдущего 2019 года – 4,066 млрд грн.

Странная война

В конце прошлого года Skyrizon сообщила украинскому правительству о том, что обратилась в международный арбитраж против государства Украина. Предмет иска – взыскание ущерба от блокирования акций, который китайская компания оценила в 3,5 млрд долл. Группа DCH присоединилась к иску, хотя ее сделка по покупке акций «Мотор Сич» не получила одобрения со стороны АМКУ. В свою очередь, Кабмин не проявил никаких признаков обеспокоенности – ведь против сделки неоднократно выступали крупные чиновники Соединенных Штатов.

Помимо этого DCH объявила конкурс на замещение топовых должностей в ПАО. В частности, открыты вакансии на директоров по развитию и инвестициям, маркетингу и торговле, производству, качеству и сертификации, закупкам и логистике, строительству, экономике и финансам, корпоративным правам и правовым вопросам, безопасности, социальному развитию и связям с общественностью, по персоналу.

План созыва общего собрания акционеров, который инициировали китайско-украинские держатели акций «Мотор Сич», с юридической стороны не безупречен. Акции ПАО до сих пор арестованы, а имущественные права DCH и вовсе не подтверждены со стороны государства. В этой ситуации попытки создавать параллельные органы управления путем замены наблюдательного совета «Мотор Сич» и назначения новых руководителей в компанию выглядят странно. У Цзиня и Ярославского нет контроля над предприятием, и вряд ли он появится, пока в Запорожье на ул. 8 Марта (юридический адрес «Мотор Сич») в руководстве будет лояльный Богуслаеву менеджмент. А заменить его на лояльный Ярославскому невозможно, так как собрание акционеров провести легально нельзя.

В ответ на корпоративном сайте «Мотор Сич» появилось заявление о давлении и дискредитации со стороны неназванных лиц. На планы по созыву собрания акционеров руководство компании намерено «принять исчерпывающие меры по защите своих законных прав и прав акционеров, а также не допустить противозаконного вмешательства в его производственную, финансово-хозяйственную и корпоративную деятельность».

Фактический хозяин «Мотор Сич» делает вид, что блокпакета в размере 56% акций просто не существует. Как не существует и китайского инвестора, ставшего почти пять лет назад крупнейшим акционером запорожского завода. Остается гадать о причинах конфликта между Богуслаевом и Цзинем.

Но от этого конфликта заслуженный машиностроитель Украины только выиграл. Три года ручного управления заводом позволяют не только не отчитываться перед акционерами «Мотор Сич», но и распределять прибыль в ручном режиме.

Вольница в управлении средствами находит свое место даже в официальных отчетах компании. Например, в отчете ПАО за шесть месяцев 2020 года наблюдалась странная картина: в строке 2270 «другие затраты» цифры были меньше, чем за 1 квартал. Мы стали свидетелями маленького «экономического чуда»: нарастающие расходы работающего предприятия сократились с 498 млн грн. за 1 квартал до 349 млн за полугодие. В результате убыток в 221 млн грн. начала года превратился в достойную прибыль за полугодие в 663 млн грн. Это только небольшой штрих к картине свободного от отчетов управления потоками «Мотор Сич».

Однако такие досадные факты – головная боль лишь для непризнанных акционеров в лице Skyrizon и DCH. За «пирог», который так и не был попробован, Skyrizon в новом году стала очередной компанией, против которой США ввели санкции. Вероятно, у «старых» акционеров, лояльных Богуслаеву, дела обстоят гораздо лучше. Ведь, несмотря на конфликт, «Мотор Сич» продолжает поставлять продукцию в Китай. Например, в декабре 2020 года в Гонконг экспортированы около 20 авиационных двигателей турбовинтовых (турбовальных) мощностью 1471 кВт для гражданской авиации, ВК-2500 без установленных покупных агрегатов.

В январе этого года «Мотор Сич» подписала контракт с неназванной китайской компанией на поставку 400 двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолетах L-15. Ориентировочная стоимость контракта – около 800 млн долл.

Именно аресты и неопределенная ситуация помогли Богуслаеву получить деньги с китайцев, но не отдавать завод. Экс-собственник этих акций сохраняет не только пост «почетного президента», но и контроль над финансовыми потоками компании. Ведь с момента ареста акций в 2017 году собрания акционеров не проводятся, прибыль предприятия не распределяется. Кроме судебных перспектив в данной войне Богуслаева с новыми акционерами других последствий вряд ли стоит ожидать. И это, вероятно, понимают и неудавшиеся акционеры со стороны.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.