На чем держится мощь флота США

Каким будет новый американский суперэсминец

Принято считать, что могущество американского флота связано с атомными авианосцами. Это не так.

Да, действительно, огромные плавучие аэродромы, несущие под сотню различных боевых самолетов и вертолетов, незаменимы для нанесения внезапных ударов по береговым объектам противника, а также для оказания авиационной поддержки в ходе проведения крупных десантных или иных операций. В самом крайнем случае авиакрыло авианосца можно привлечь для неожиданного, превентивного удара по находящимся в море корабельным группам противника.

Правда, во всех этих случаях либо противник должен быть слабее – тогда он не сможет оказать достойного сопротивления, либо же массированный удар надо наносить неожиданно – без объявления войны. Но даже и тогда сильный противник с большой долей вероятности сможет вскрыть факт подготовки авианосных сил ВМС США к удару и предпринять контрмеры, которые при наличии современного дальнобойного ракетного оружия могут иметь для американских авианосцев весьма печальные последствия.

Но на чем же тогда держится мощь американского флота?

На подводных лодках? Отчасти да.

Стратегические подводные ракетоносцы, не зря прозванные «сотрясателями континентов», поддерживают ядерный паритет, тогда как многоцелевые атомоходы создают перманентную угрозу для кораблей и субмарин противника, а также держат под прицелом своих «Томагавков» важные цели внутри его территории. Так, только четыре подлодки типа «Огайо», переоборудованные из «стратегов» в носители «Томагавков» и подразделений спецназа, в совокупности могут нести на борту около 600 крылатых ракет!

Впрочем, многоцелевых подлодок у американцев не настолько много, чтобы они могли одновременно следить за стратегическими ракетоносцами противника, охранять свои авианосцы и десантные отряды, ловить по всему океану субмарины вероятного противника да еще и вдобавок создавать угрозу его береговым объектам.

Но если это не подлодки, то что же тогда остается?

«Рабочие лошадки» ВМС США

Правильно: остаются эсминцы и крейсеры с управляемым ракетным оружием (УРО), которые и являются настоящими «рабочими лошадками» американского флота. На них-то и держится по большому счету его могущество и господство на море.

Только эсминцы и крейсеры УРО, коих в ВМС США в настоящее время уже под сотню, могут обеспечить нанесение массированных ударов по вражескому берегу крылатыми ракетами: каждый эсминец УРО типа «Арли Берк» последних серий имеет 96 пусковых ячеек в двух установках вертикального пуска (УВП) Mk 41, а «Тикондероги» – 122 ячейки. В свою очередь, новейшие «Зумволты» несут уже установку Mk 57 на 80 ячеек. При необходимости все эти УВП можно под завязку забить «Томагавками» (хотя обычно так не бывает). Причем «Зумволты», как стало недавно известно, еще и хотят вооружить некими новыми гиперзвуковыми ракетами (об этом стоит рассказать в отдельном материале).

И, что самое важное, именно эти корабли способны обеспечить надежную защиту авианосным ударным и десантным группам от ударов авиации, надводных кораблей и подлодок противника. Наконец, только они могут осуществлять непрерывное патрулирование в важных для нацбезопасности Америки районах Мирового океана и осуществлять демонстрацию флага. Да, и конечно, только они сегодня оснащены корабельной версией ракет-перехватчиков и являются одним из важнейших элементов мобильного компонента Национальной системы противоракетной обороны США.

Однако есть у этих кораблей один недостаток – с годами они не молодеют. Так, например, последнюю «Тикондерогу» сдали флоту в 1994 году, а первые пять кораблей этого типа уже и вовсе списали «в утиль». С эсминцами дела обстоят лучше, но не особо: головной «Арли Берк» передали морякам 30 лет назад, так что их тоже потихоньку начнут вскоре отправлять на металлолом. Таким образом, постепенно боевой потенциал флота будет снижаться, а при этом китайский флот растет словно на дрожжах. Да и российский тоже планомерно обновляет свой корабельный состав.

Да, конечно, ВМС США недавно начали создавать фрегат УРО нового поколения – типа «Констеллейшн», который должен тоже нести установку Mk 41. Но в ней будет всего 32 ячейки, да и фрегат – это все же не крейсер и даже не эсминец. Так что извечный вопрос «что делать?» по-прежнему оставался для американских адмиралов открытым. И тут они сделали «ход конем».

Хотя, конечно, никакой это не ход, потому как оригинальности в нем нет от слова «вообще»: решение адмиралов было простым, как дважды два, – они просто хотят создать новый большой боевой корабль. Он пока так и называется – «Перспективный большой боевой надводный корабль» (Future Large Surface Combatant). Как говорится, просто и со вкусом.

Крупнее «Берка», но меньше «Зумволта»

Каким же будет этот американский «корабль будущего»?

Во-первых, пока его решили классифицировать как эсминец УРО: в оригинале это пишется как DDG(X), то есть «перспективный эсминец УРО». Почему «пока»? Да, как показывает мировой опыт, иногда к концу процесса своего создания корабль настолько вырастает в размерах, что его поневоле приходится переводить в старшую лигу. Именно так, кстати, было с «Тикондерогами», которые изначально создавались как эсминцы.

Во-вторых, по своему водоизмещению новый боевой надводный корабль должен быть крупнее эсминцев УРО типа «Арли Берк» третьей производственной серии (DDG-51 Flight III), чье полное водоизмещение составляет около 9700 тонн, но меньше эсминцев-гигантов типа «Зумволт», полное водоизмещение которых достигает 15 900 т. Скорее всего, как представляется, новый корабль потянет где-то на 12 700–13 000 тонн. Хотя, как уже говорилось выше, история не знает случаев, чтобы водоизмещение перспективного боевого корабля в процессе его создания уменьшалось – оно почти всегда, пусть и ненамного, но все же возрастает.

В-третьих, перспективный американский эсминец УРО будет создаваться в новом корпусе – отличном от того, в котором построены эсминцы УРО типа «Арли Берк».

«Мы сделали все что могли с этим кораблем, и мы по максимуму использовали внутреннее пространство, вес, мощность (энергоустановки) и систему охлаждения, – заявил 12 января 2021 года на видеоконференции Ассоциации надводных сил ВМС глава Управления надводной войны Главного штаба ВМС США контр-адмирал Пол Шлизе. – Пора переходить на большой надводный боевой корабль с новым корпусом».

Что это будет за «новый корпус», пока не совсем понятно, но вряд ли это будет аналог той утюгообразной конструкции, которую применили в «Зумволтах». Пока с большой долей вероятности можно лишь утверждать, что в новом корпусе установят и новую главную энергоустановку – интегрированную, более мощную и современную, способную обеспечить электроэнергией все потребители. Могут, кстати, реализовать на корабле и принцип полного электродвижения, как это было сделано на «Зумволтах».

Возможно, будет применена так называемая необслуживаемая верхняя палуба, при которой морякам не надо выходить «на открытый воздух» для работы с находящимися наверху системами. Хотя для боевых кораблей это пока экзотика.

Наконец, в-четвертых, перспективный американский эсминец должен получить все основные комплексы ударного, оборонительного ракетно-артиллерийского и радиоэлектронного вооружения, которыми уже располагают сегодня или будут располагать завтра ВМС США. Есть и более смелые задумки: тот же контр-адмирал Пол Шлизе говорил на упомянутой конференции о неких «высокоэнергетических гиперзвуковых ракетах» большой дальности, которые, дескать, не оставят противнику шансов. Что это за ракеты – не совсем ясно, скорее всего их придется тоже создавать.

Аппетит приходит во время еды

Американские адмиралы пока еще не решили, какое количество новых эсминцев они закупят. Вероятно, все будет зависеть от того, сколько денег им выделит Конгресс: дадут много – закупят побольше, обрежут бюджет – купят меньше.

Однако целевая установка на сегодня выглядит так: каждому из атомных многоцелевых авианосцев необходимо придать минимум один такой боевой корабль. Поскольку в обозримой перспективе количество плавучих аэродромов, движимых силой атома, в американском флоте должно быть от 8 до 11 штук, то и новых эсминцев надо будет построить не менее 8–11 штук.

Впрочем, поскольку при такой серии для бюджета и налогоплательщиков Америки это будут по-настоящему «золотые корабли», американские военно-морские эксперты говорят о необходимости построить еще 22 корабля – для замены списываемых потихоньку «в утиль» крейсеров УРО типа «Тикондерога», исходя из принципа «зуб за зуб», то есть, простите, «один за один».

Ровно так же, кстати, можно заменить и наиболее старые «Берки»: корабелам Америки, да и ее адмиралам тоже, выгоднее не проводить эти боевые единицы через радикальную модернизацию, а распилить их «на иголки», построив взамен новенькие корабли. Тем более что, как сказал контр-адмирал Пол Шлизе, модернизация этих эсминцев УРО себя уже на сегодня полностью исчерпала.

В итоге, прикинув все «за» и «против» и строго следуя поговорке «аппетит приходит во время еды», аналитики ВМС США быстро нарисовали в 30-летнем плане военного кораблестроения, принятом в 2020 году, вполне приличные темпы постройки новых кораблей – по 1–2 штуке в год. То есть где-то от 40 до 60 в итоге.

И здесь вполне уместно спросить: а во сколько же обойдется новая «игрушка» американских адмиралов налогоплательщикам? Пока что флот запросил на 2021 финансовый год всего 46,5 млн долл., но в случае одобрения конгрессменами этой программы деньги должны политься рекой. Сколько конкретно? Пожалуйста.

В начале января 2021 года аналитики Исследовательской службы Конгресса США провели исследование, согласно которому предположили: если водоизмещение перспективного эсминца УРО будет на 30% больше, чем у «Арли Берка» третьей серии, то закупочная стоимость «корабля будущего» составит примерно 2,5 млрд долл. – то есть примерно на те же 30% больше, чем у DDG-51 Flight III (для последнего она равна 1,9 млрд долл.). Естественно, впрочем, что первые корабли обойдутся, как обычно бывает, существенно дороже.

В итоге, если взять количество закупаемых кораблей в 40–60 единиц, то только расходы на их постройку влетят флотскому бюджету в 100–150 млрд долл. А еще надо добавить расходы на проектирование кораблей и их систем, а затем еще и на эксплуатацию, ремонт и модернизацию перспективных эсминцев УРО. В общем, американским налогоплательщикам надо готовиться затягивать пояса. Но ничего тут не поделаешь: флот – это очень дорогое удовольствие, за которое надо платить…

Арктический тупик

Пока планируется прикупить первый корабль нового поколения где-то в районе 2028 года – сразу же после того, как будет приобретен последний «Арли Берк» третьей серии. Однако, как показывает опыт, следовать таким планам точно в соответствии с первоначально утвержденными планами получается не всегда. Так что скорее всего первая «контрольная покупка» будет сделана Пентагоном где-то ближе к 2030 году.

Единственное, что может ускорить этот процесс, – ухудшение баланса сил на Тихом океане по причине стремительного роста численного состава китайского флота.

Да и о флоте российском тоже забывать не стоит – именно для борьбы с ним недавно и был воссоздан американскими адмиралами Атлантический флот. В этом регионе они тоже намерены применять методы борьбы, отработанные в холодной войне: авианосные и корабельные ударные группы, патрулирование подводных «стратегов» и действия эсминцев и крейсеров у побережья России, включая и арктические воды.

Правда, в последнем случае им придется брать в аренду ледоколы. Но в достаточном количестве суда такого класса, способные эффективно работать в тяжелых условиях Арктики, пока есть только у России. Такой вот замкнутый круг получается: чтобы следить за российскими боевыми кораблями в Арктике, американцам нужны мощные ледоколы, но попросить их можно только у самой России.

Нет, конечно, несколько приличных ледоколов есть еще у соседки США – Канады. Но для работы в сложных арктических условиях подойдет лишь один из них – числящийся в составе Береговой охраны «старичок» по имени «Луи С. Сен-Лоран», названный в честь 12-го премьера Канады и введенный в строй еще в 1969 году. Да и вряд ли Оттава даст американским адмиралам для их «забав» свой единственный мощный ледокол – самим канадцам он тоже нужен: случись с ним что, и Канада вмиг лишится своего статуса полноценной арктической державы.

Есть, правда, еще Китай – нарождающаяся новая арктическая держава (вот без шуток!). Пекин уже располагает двумя ледоколами и намерен строить такие суда и дальше, причем речь идет уже даже о возможности постройки ледокола-атомохода. Однако у Поднебесной американский флот просить точно ничего не будет, да та и не даст.

В итоге имеем непреодолимый арктический тупик, а потому будущему американскому суперэсминцу, судя по всему, придется решать задачи на Севере – если его туда отправят, конечно, самостоятельно – без помощи ледокольного флота. Возможно, это требование отразится и на его новом корпусе.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, писатель.