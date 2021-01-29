Время реакции

Завершилась модернизация российской стратегической системы противоракетной обороны

Сотни миллиардов операций в секунду, обновленная станция радиолокационного контроля и новая ракета. В России завершилась модернизация системы противоракетной обороны Центрального промышленного района. Из подмосковного Софрина полностью автоматическая система, в составе которой РЛС «Дон-2Н», ракеты-перехватчики 53Т6 по западной классификации Gazelle, будут защищать небо над Москвой и 12 прилегающих к ней европейских областей страны от возможного ракетного удара.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в этом году в Москве завершили работы по монтажу модернизированного командно-вычислительного пункта системы противоракетной обороны города. «В результате замены действующей вычислительной системы «Эльбрус-2» на «Эльбрус-90С» достигнуто увеличение быстродействия почти до сотни миллиардов операций в секунду. Существенно снизится потребляемая мощность – в 40 раз. В четыре раза сократится площадь размещения аппаратуры и оборудования», – отметил Грабчук.

Кроме того, по его словам, закончена модернизация передающей и приемной частей радиолокационной станции «Дон-2Н». Эта РЛС считается центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны. Она решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки.

В настоящее время система противоракетной обороны страны состоит из трех элементов. Первый – космический. Это спутники, обнаруживающие старт баллистических ракет. По данным сайта «Стратегическое ядерное вооружение России», в ноябре 2015 года Воздушно-космические силы осуществили запуск первого спутника системы предупреждения о ракетном нападении нового поколения «Космос-2510». Второй КА системы, «Космос-2518», был выведен на орбиту в мае 2017 года, третий, «Космос-2541», в сентябре 2019 года. По утверждению командования ВКС, в этом составе система обеспечивает постоянное слежение за районами возможных пусков баллистических ракет. Хотя, по утверждению специалистов, для этого группировку необходимо довести до не менее чем 10 аппаратов.

Второй эшелон обороны – наземный. В него входят станции раннего предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Они стоят по всему периметру страны. Первая была построена в 2008 году в поселке Лехтуси под Санкт-Петербургом. В результате появилась возможность видеть все, что творится в воздухе и космосе от побережья Марокко до Шпицбергена, а по дальности – до восточного побережья США. В 2009 году ввели в строй станцию под Армавиром. Она отслеживает все, что происходит на отрезке от Северной Африки до Индии. На боевое дежурство поставлена РЛС в поселке Пионерское Калининградской области. Сдан объект в Иркутской области, который «пробивает» пространство от Китая до западного побережья США. Еще несколько объектов в Оренбургской и Псковской областях, под Воркутой и Мурманском закрыли свои направления.

Завершение модернизации системы ПРО страны – знаковое событие. Ее сердце – РЛС «Дон-2Н» в подмосковном Софрине. При максимальной мощности РЛС выдает сигнал в 250 МВт. Он способен «пробить» пространство в более чем несколько десятков тысяч километров и обнаружить объект размером в несколько сантиметров. При этом может вести наблюдение за более чем 100 целями и с высокой точностью навести на них противоракеты 53Т6.

От ближайшей американской позиции баллистических ракет до Москвы 21 минута лета. За семь минут до подлета к столице их обнаруживает «Дон-2Н». Именно столько времени у станции остается на то, чтобы высчитать траекторию их полета и точно рассчитать время встречи с «Газелями». Из-за высоких скоростей времени на принятие решения практически нет. Поэтому объект работает в полностью автоматическом режиме. Люди всего лишь контролируют исправность его систем.

При этом сама РЛС полностью автономна. Ее работу обеспечивают независимые системы электро- и водоснабжения, мощное холодильное оборудование. Но есть одно «но». Из-за высокой энергоемкости «Дон» практически большую часть времени «спит» в ожидании сигнала тревоги, который ей подают станции СПРН типа «Воронеж», работая в режиме малой излучаемой мощности. Теперь, судя по словам Сергея Грабчука, этот недостаток преодолен. Станция стала в 40 раз экономичней по энергозатратам, а значит, может работать в постоянном боевом режиме.

Кроме того, прошла и модернизация противоракет системы ПРО под индексом 53Т6М. Минобороны несколько раз демонстрировало видеоролики испытаний этих изделий. Эксперты предполагают, что в модернизированном варианте скорость противоракеты превышает 5,5 км/сек. Она выдерживает огромные перегрузки и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км на высотах от 5 до 50 км. В отличие от предыдущего поколения ракет перехватчиков новая ракета может быть оснащена не только ядерной боевой частью, но и способна уничтожать баллистическую цель методом прямого попадания в нее – выполнять так называемый «кинетический перехват».