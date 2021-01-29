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Американцы начали «коллекционировать» российские «Панцири»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщает британская газета The Times, российская система ПВО «Панцирь-С1» (по классификации НАТО - SA-22), приобретённая Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), была захвачена в Ливии и «передана оборонным компаниям США на американской базе в Германии».

Утверждается, что операция с участием армейского спецназа США прошла в июне 2020 года.

Также указывается, что основная цель заключалась в том, чтобы система не попала в руки российского союзника в североафриканской стране в лице Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Вторичной целью было получить информацию об этим средствах борьбы с воздушными целями, говорит Israel Defense.

Операция носила строго секретный характер. Американский транспортный военно-самолёт C-17 с отрядом коммандос приземлился в импровизированном аэропорту к западу от Триполи. Тем же воздушным бортом после захвата зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» подразделение спецназа ВС США вывезло его на базу в Германии.

Операция была основана на конкретной информации о том, что ОАЭ приобрели российскую систему и передали её ЛНА.

В мае 2020 года турецкие спецназовцы вместе с отрядами Правительства национального согласия (ПНС), под контролем которых находится столица страны Триполи и её западные регионы, захватили ЗРПК того же типа, добавляет интернет-издание.

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Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
C-17
Проекты
2020-й год
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