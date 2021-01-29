Роскосмос сообщил, что в отряд космонавтов вновь не отобрали ни одной девушки

Межведомственная комиссия по итогам набора рекомендовала зачислить кандидатами в отряд космонавтов четырех человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек, среди них вновь нет девушек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Роскосмосом.

"Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей <...> приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек", - говорится в сообщении.

Решение вступило в силу в среду. Общекосмическую подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Как уточнили в Роскосмосе, в ближайшее время у них начнется двухлетний курс общекосмической подготовки.

Новый набор в отряд космонавтов начался 3 июня 2019 года. Ранее планировалось, что очный этап отбора завершится к октябрю. Позже в ЦПК сообщили ТАСС, что конкурсная комиссия планирует продлить отбор в отряд до декабря.

В августе в ЦПК сообщили ТАСС, что поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. В июне Роскосмос завершил прием заявок на участие в конкурсе по отбору в отряд космонавтов. В госкорпорации уточнили, что полный комплект документов предоставили 156 претендентов, из которых 123 мужчины и 33 женщины.