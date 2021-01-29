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Известия.ru

В «Роскосмосе» назвали имена четырех кандидатов в космонавты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек. Об этом в четверг, 28 января, говорится в сообщении на официальном сайте «Роскосмоса».

«Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов «Роскосмоса» четырех человек», — говорится в сообщении.

Среди отобранных нет ни одной девушки.

В соответствии с решением госкорпорации общекосмическую подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. В ближайшее время у них начнется курс общекосмической подготовки, который продлится два года.

О том, что новый отбор завершен, стало известно 29 декабря 2020 года.

В начале декабря еще семь специалистов стали членами российского отряда космонавтов, сдав экзамены и вступив в должность космонавтов-испытателей.

Сейчас в отряд входят 30 действующих космонавтов и четыре кандидата в космонавты. Набор в отряд объявили в прошлом году, заявки принимали до лета 2020-го.

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Россия
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КнААЗ Гагарина
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ЦПК Гагарина
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