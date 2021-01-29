"Швабе" создаёт в Саратове интеллектуальную транспортную систему

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" реализовал первый этап по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Саратове.

"Техническое решение, внедренное специалистами "Швабе", обеспечит комплексное управление городским транспортом, позволит оптимизировать транспортные потоки и разгрузить городские улицы. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в четверг.

Внедренная в инфраструктуру регионального заказчика интеграционная платформа ИТС, состоящая из 11 модулей и девяти подсистем, будет контролировать работу светофоров, камер видеонаблюдения и систем весогабаритного контроля. Кроме того, она способна оптимизировать маршруты городского общественного транспорта и помогать в решении других актуальных задач.

Заместитель директора по развитию и эксплуатации ИТС "Швабе-Москва" Иван Морданов отмечает, что уже сегодня интеграционная платформа, реализованная холдингом на первом этапе, "позволяет регулировать действия камер видеофиксации и комплексов весогабаритного контроля".

"Преимущество этого решения заключается в возможности работы с любым видом оборудования независимо от производителя, даты изготовления и ввода в эксплуатацию. Однако для полноценного и максимально эффективного функционирования ИТС в городе необходимо создать единый центр управления. Он объединит в себе функции всех государственных структур, задействованных в управлении транспортным комплексом Саратовской городской агломерации", - сказал Морданов, которого цитирует пресс-служба.