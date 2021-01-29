The Times (Великобритания): США вывезли из Ливии российский ракетный комплекс

«Таймс» сообщает, что в ходе секретной миссии из Ливии в Германию вывезен российский подвижной зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-1». Якобы установка была захвачена на поле боя и доставлена на американскую авиабазу Рамштайн в целости и сохранности. В Москве сомневаются в ценности полученного образца для США.

Операция была проведена из опасений, что ракетная батарея "Панцирь С-1", способная легко сбивать гражданские самолеты, может попасть в руки ополченцев или контрабандистов оружия в объятой войной североафриканской стране.

В ходе операции в июне прошлого года группа специалистов была отправлена грузовым самолетом ВВС США C-17 Globemaster в аэропорт Зувара к западу от Триполи, чтобы загрузить батарею и перевезти ее на базу Рамштайн на юго-западе Германии. Батарею приобрели у России Объединенные Арабские Эмираты и отправили в Ливию для поддержки сил, верных маршалу-самозванцу Халифе Хафтару.

На момент захвата его войска участвовали в битве за Триполи в попытке отвоевать столицу у признанного ООН правительства, которое также поддерживает Турция. Хафтара же поддерживают ОАЭ и Россия, и считается, что некоторыми системами ПВО управляли наемники из российской ЧВК "Вагнер". "Панцирь" был захвачен на авиабазе в результате контратаки.

Эта операция проливает свет на тайные действия США против российского присутствия в Ливии, которая обладает одними из крупнейших запасов нефти в Африке. Если президент Трамп особого интереса к ливийскому конфликту не проявлял, то военные и госдепартамент пытались всячески разоблачить растущую роль России.

В 2019 году США сообщили властям Ливии о присутствии в Триполи российских политических консультантов. Они работают на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а его компания ведет операции и в ряде других регионов Африки. В прошлом году Африканское командование вооруженных сил США предприняло необычный шаг, обнародовав свои разведданные о размещении в Ливии передовых российских самолетов в поддержку маршала Хафтара.

У США с Россией свои счеты: они считают, что батарея "Панцирь" под управлением специалистов "Вагнера" сбила беспилотник Reaper стоимостью 23 миллиона фунтов стерлингов, когда тот выполнял обзорный полет над страной. Американские военные потребовали вернуть обломки, но маршал Хафтар парировал, что не знает их местонахождения.

Российский чиновник сообщил, что Москве известно, что США вывезли систему "Панцирь", но предположил, что ее захват будет иметь ограниченную разведывательную ценность, поскольку США могут изучить ту же систему в ОАЭ. Хотя ОАЭ тесно сотрудничают с "Вагнером" и, как утверждается, финансировали тысячи наемников в Ливии, их страна остается близким союзником США. Всего приобретено более 50 батарей "Панцирь".

На экспортные версии вроде захваченной в Ливии предположительно не ставится тщательно охраняемая база данных "свой-чужой" с кодами транспондеров всех самолетов ВВС России. Система способна поражать несколько целей одновременно с малых высот до 15 километров и имеет дальность действия около 30 километров.

После захвата с авиабазы Ватия 18 мая 2020 года боевики доставили "Панцирь" в город Завия к западу от Триполи, где его захватил пресловутый командир ополчения Мохамед Бахрун по прозвищу "Крыса", которого подозревают в связях с контрабандистами и исламистскими экстремистами. Однако силы под командованием министра внутренних дел вынудили боевиков Бахруна сдать ракетный комплекс властям. Затем его перевезли на базу турецких войск, а после - в аэропорт для вывоза. По мнению наблюдателей, этот эпизод не скажется положительно ни на России, ни на ОАЭ. Предположительно существующее эмбарго ООН запрещает как импорт, так и экспорт оружия из Ливии. В стране царит смятие с самого 2011 года, когда повстанцы при поддержке НАТО свергли полковника Муаммара Каддафи.

"Примечательно, что страна - крупный импортер американского оружия передала сложную систему вооружения полевому командиру, который обращался с ней столь опрометчиво, что она попала в руки потенциально опасных противоборствующих боевиков", - прокомментировал специалист по Ливии из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher).

Из зенитного ракетного комплекса российского производства в 2014 году был сбит рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" над Украиной, в результате чего погибли 298 пассажиров и экипаж. Другая российская система, проданная иранским войскам, в январе прошлого года сбила украинский авиалайнер, летевший из Тегерана, в результате чего погибло 176 человек. Считается, что в обоих случаях пусковые расчеты ошибочно предполагали, что стреляют по самолетам противника или приближающимся ракетам.

Самер ал-Атруш (Samer al-Atrush)