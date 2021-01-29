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ТАСС

Двигатели для ракет "Союз-5" и "Ангара" успешно прошли огневые испытания

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Двигатели РД-191
Двигатели РД-191.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

В научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш" сообщили, что испытания, состоявшиеся в январе, выполнены в полном объеме и прошли в штатном режиме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ракетные двигатели РД-171МВ и РД-191 для носителей "Союз" и "Ангара" успешно прошли огневые испытания. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе НПО "Энергомаш".

"В научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш" проведены огневые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты "Союз-5", - говорится в сообщении.

Также успешно и в полном объеме проведены огневые испытания ракетного двигателя РД-191, разработанного и производимого НПО "Энергомаш" для российской ракеты "Ангара", сообщили на предприятии.

Там подчеркнули, что испытания, состоявшиеся в январе, выполнены в полном объеме и прошли в штатном режиме.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о первом полноразмерном огневом испытании самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, все параметры были в норме. Двигатель РД-171МВ создают для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты.

Базовый РД-191 представляет собой однокамерный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Его разработка началась в конце 1998 года. Этот двигатель с дожиганием окислительного газа предназначен для семейства отечественных ракет-носителей "Ангара". Конструкция изделия основана на конструкции двигателей РД-170/171.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-170
РД-191
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Союз-5 РН
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