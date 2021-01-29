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РИА Новости

СМИ: Япония создаст собственные ракеты для противостояния России и Китаю

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Запуск ракеты SS-520
Запуск ракеты SS-520.
Источник изображения: © Фото : JAXA

МОСКВА, 28 января/ Радио Sputnik. Правительство Японии намерено создать собственные ракеты средней дальности, передает РИА Новости со ссылкой на статью в газете Mainichi Shimbun.

Автор статьи объясняет эти планы тем, что Токио опасается ответных ударов от России и Китая, которые эти страны могут нанести в случае, если США разместят свои ракеты на японской территории.

В связи с этим правительство островного государства намерено разместить свое оружие на американских базах в Азии. По мнению японской стороны, такой сценарий стал возможным после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в феврале 2019 года.

Предполагается, что противокорабельная ракета 12 типа "Хитонисики", радиус действия которой на данный момент составляет 200 километров, будет модернизирована для увеличения дальности до 1 500, ее планируют сделать невидимой для радаров противника. По данным издания, на эти цели правительство выделит около 320 млн долларов.

"Если увеличить дальность действия японских ракет, их можно будет также использовать для уничтожения ракетных баз, аэродромов и других вражеских объектов", – сказано в статье.

Таким образом, как предполагают журналисты, когда Вашингтон предложит разместить свое оружие на территории Японии, власти страны ответят, что не нуждаются в этом, поскольку у них есть свои "Хитонисики" с радиусом действия 1 500 километров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США подтвердили готовность поддержать Японию в конфликте с КНР за спорные острова.

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
РСМД
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