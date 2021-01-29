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Российская газета

Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео

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На Северном флоте впервые прошла комплексная тренировка по отражению налета беспилотников противника на охраняемый объект.

По легенде учений, дроны пытались атаковать гидроаэродром в Мурманской области. На его защиту выдвинулись подразделения охраны, беспилотная авиация и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В тренировке также был задействован штурмовой вертолет ка-29.

Подразделения отработали взаимодействие при организации комплексной противовоздушной обороны с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, рассказали в пресс-службе СФ.

- Личный состав действовал уверенно и справился с поставленными задачами, - отметил командующий армии ВВС и ПВО флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.


Антон Валагин

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