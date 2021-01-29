Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео

На Северном флоте впервые прошла комплексная тренировка по отражению налета беспилотников противника на охраняемый объект.

По легенде учений, дроны пытались атаковать гидроаэродром в Мурманской области. На его защиту выдвинулись подразделения охраны, беспилотная авиация и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В тренировке также был задействован штурмовой вертолет ка-29.

Подразделения отработали взаимодействие при организации комплексной противовоздушной обороны с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, рассказали в пресс-службе СФ.

- Личный состав действовал уверенно и справился с поставленными задачами, - отметил командующий армии ВВС и ПВО флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Антон Валагин