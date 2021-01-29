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Российская газета

Новый китайский самолет может оказаться копией Су-34

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Источник изображения: rg.ru

Китайский истребитель-бомбардировщик нового поколения, возможно, будет похож на российский Су-34. В Сети появились изображения предполагаемого облика перспективной крылатой машины из Поднебесной.

Пока трудно сказать, насколько опубликованный концепт соответствует тому, что будет в реальности. Однако в КНР уже давно освоено производство собственных клонов российских истребителей Су-27 и Су-33, поэтому не исключено, что на их основе будет создан боевой самолет с размещением экипажа как на "тридцать четвертом".

Некоторым военным экспертам эти рисунки напомнили другую российскую разработку - созданный в 90-е годы двухместный Су-27 КУБ, известный также как Су-33УБ, обладавший рядом уникальных возможностей, к сожалению, не ставший серийным изделием.

В настоящее время военно-воздушные силы Народно-освободительной армии эксплуатируют истребители-бомбардировщики Xian JH-7, которых выпущено около 200 штук. Они разработаны на основе технологий 70-х годов и их уже нельзя считать в полной мере современными. Поэтому, вероятно, с целью замены и проектируется новый самолет.

Недавно в рекламном ролике ВВС НОАК показали, как может выглядеть стратегический бомбардировщик H-20, в его очертаниях много общего с американскими B-2 и В-21.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Су-27
Су-33
Су-34
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