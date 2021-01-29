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Интерфакс-АВН

Российский эксперт не видит трагедии в попадании комплекса "Панцирь" к военным США

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Брошенная на дороге на трейлере поврежденная боевая машина ЗРПК "Панцирь-С1"
Брошенная на дороге на трейлере поврежденная боевая машина ЗРПК "Панцирь-С1".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Попадание к американским военным комплекса ПВО российского производства "Панцирь-С1" - негативный факт, но он не будет иметь для России серьёзных последствий, сообщил "Интерфаксу" в четверг вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов.

"В любом случае, это нехорошо. Лучше, конечно, было бы избежать такого сценария. Но я бы не стал драматизировать ситуацию", - сказал Модестов.

Так он прокомментировал публикацию британской газеты Times о том, что США в июле 2020 года вывезли из Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Комплекс принадлежал Ливийской национальной армии.

Академия военных наук - российская неправительственная научно-исследовательская организация. В конце 2020 года президентом академии избран начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Всё же я отношусь к попаданию "Панциря" к американцам не очень трагично. Как правило, техника, поставляемая на экспорт, подготовлена к тому, чтобы оказаться в такой ситуации. "Панцири" много куда поставлялись на экспорт", - сказал Модестов.

"Само "железо" является для США хорошей находкой. Но вопрос в том, смогут ли они этим воспользоваться и как. Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть "Панцири" в таком экспортном исполнении. Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед", - отметил собеседник агентства.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Комплексы "Панцирь" в различных модификациях есть у российских военных.

Официально сообщалось, что "Панцири" поставлялись на экспорт, в частности, в ОАЭ.

В июне 2020 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" заявил, что военная техника, работающая в Ливии, по ошибке выдается за недавние российские поставки.

"Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки", - сказал тогда Богданов.

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Великобритания
Египет
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
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