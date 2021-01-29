В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться

И в огне не горит, и воде не тонет. Специалисты переславского научно-исследовательского института разработали полимерный материал — цианат-эфирное связующее. Он в десятки раз легче алюминия, выдерживает температуру свыше тысячи градусов и отлично сохраняет тепло. Исследования проходили, в том числе, на средства грантов. В правительстве Ярославской области отмечают: лучшие инициативы предприятий всегда находят поддержку.

В это трудно поверить, но только не посвященным. А физика, она понимает голос своего хозяина, говорят в переславском научно-исследовательском институте космических и авиационных материалов. Их разработка выдерживает большую нагрузку. Не плавится при температуре свыше тысячи градусов.

—Это материал, который мы из него сделали — специальный пластик, который в десять раз легче воды и в 28 раз легче алюминия. Вот последствия испытания газовой горелкой. 1300 градусов. Пять минут на воздухе. Он не загорелся, — рассказал генеральный директор НИИКАМ Василий Аристов.

Впрочем, не только высокую нагрузку и температуру. Даже пуля не берет. Разработку назвали аристидом. По имени древнегреческого философа и полководца.

— В России существует широкий спектр мер грантовой поддержки бизнеса и науки. Участие в конкурсах позволяет получить дополнительное финансирование на разработку и внедрение. Лучшие инициативы имеют шанс быть претворенными в жизнь. Будем максимально поддерживать предприятия Ярославской области в этой работе, — сказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославская область Галина Пенягина.

Судьба переславского научно-исследовательского института непростая. Он был создан в 1987, на излете советского государства. Изначально, как научно-производственный кооператив. Никакого госфинансирования. Парк оборудования собирался по крупицам: из неработающих, порой, выброшенных станков. Сейчас институт сотрудничает с предприятиями России, Украины, Белоруссии, США, Франции, Индии. Разработано и освоено производство более 90 различных материалов.