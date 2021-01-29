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В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться

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Логотип Переславского Научно-Исследовательского Института Космических и Авиационных Материалов (НИИКАМ).
Источник изображения: https://www.niikam.ru/

И в огне не горит, и воде не тонет. Специалисты переславского научно-исследовательского института разработали полимерный материал — цианат-эфирное связующее. Он в десятки раз легче алюминия, выдерживает температуру свыше тысячи градусов и отлично сохраняет тепло. Исследования проходили, в том числе, на средства грантов. В правительстве Ярославской области отмечают: лучшие инициативы предприятий всегда находят поддержку.


В это трудно поверить, но только не посвященным. А физика, она понимает голос своего хозяина, говорят в переславском научно-исследовательском институте космических и авиационных материалов. Их разработка выдерживает большую нагрузку. Не плавится при температуре свыше тысячи градусов.


—Это материал, который мы из него сделали — специальный пластик, который в десять раз легче воды и в 28 раз легче алюминия. Вот последствия испытания газовой горелкой. 1300 градусов. Пять минут на воздухе. Он не загорелся, — рассказал генеральный директор НИИКАМ Василий Аристов.


Впрочем, не только высокую нагрузку и температуру. Даже пуля не берет. Разработку назвали аристидом. По имени древнегреческого философа и полководца.


— В России существует широкий спектр мер грантовой поддержки бизнеса и науки. Участие в конкурсах позволяет получить дополнительное финансирование на разработку и внедрение. Лучшие инициативы имеют шанс быть претворенными в жизнь. Будем максимально поддерживать предприятия Ярославской области в этой работе, — сказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославская область Галина Пенягина.



Судьба переславского научно-исследовательского института непростая. Он был создан в 1987, на излете советского государства. Изначально, как научно-производственный кооператив. Никакого госфинансирования. Парк оборудования собирался по крупицам: из неработающих, порой, выброшенных станков. Сейчас институт сотрудничает с предприятиями России, Украины, Белоруссии, США, Франции, Индии. Разработано и освоено производство более 90 различных материалов.

Права на данный материал принадлежат НИИКАМ
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Греция
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3 комментария
№1
28.01.2021 19:56
Цитата, q
Это материал, который мы из него сделали — специальный пластик, который в десять раз легче воды и в 28 раз легче алюминия. Вот последствия испытания газовой горелкой. 1300 градусов.
Где-то успели применить, или это только начало?
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№2
28.01.2021 21:12
Цитата
— цианат-эфирное связующее
Для композитов...?
0
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№3
29.01.2021 01:02
Цитата, q
способен регенерироваться
Цитата, q
выдерживает температуру свыше тысячи градусов
Цитата, q
Даже пуля не берет.
Как он регенерирует? Покажите виде с горелкой? Покажите как он останавливает пулю?
Цитата, q
В это трудно поверить, но только не посвященным. А физика, она понимает голос своего хозяина
Физика не собака однако.
0
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