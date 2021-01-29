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ТАСС

Первый в 2021 году пуск ракеты "Союз" запланирован на 2 февраля

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Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Резервная дата запуска - 3 февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк запланирован на 2 февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

"2 февраля с космодрома Плесецк будет запущена ракета-носитель "Союз-2". Пуск произойдет в интересах обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что резервная дата запуска - 3 февраля. В связи с этим 2 и 3 февраля районы падения отделяющихся частей ракеты, находящиеся в Усть-Цилемском и Ижемском районах республики, объявлены временно опасными.

"Перед пуском в период с 28 января по 1 февраля район падения будет обследован сотрудниками Минприроды Коми и космодрома Плесецк", - уточняется в сообщении.

Минприроды Коми заранее оповестило население, государственные учреждения, органы местного самоуправления, общественные организации и предприятия о времени планируемого пуска, чтобы предотвратить присутствие людей в районе падения.

Это будет первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" в 2021 году.

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Страны
Россия
Проекты
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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