Редкая САУ: БМП-1 в Уганде превратили в самоходный 120-мм миномет

Советские боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2 состоят на вооружении многих африканских государств.

Picture showing russian made BMP-2 infantry fighting vehicles (2.), one BMP-2 mortar carrier (1.) and T-55 main battle tanks (3.) of the Ugandan 🇺🇬 military. pic.twitter.com/UElNP0T9g5 — Hammer Of War (@HammerOfWar5) January 27, 2021

Часть такой техники была поставлена в армии этого континента еще Советским Союзом, другая получена уже после распада СССР. Причем поставки осуществлялись как из СНГ, так и из тех стран, что входили в организацию Варшавского договора.

Например, Уганда в начале двухтысячных приобрела на Украине более шести десятков "двоек", которые в настоящее время находятся в механизированных соединениях Народных сил обороны.

Также 18 БМП-1 превратили в самоходные артиллерийские установки. Сняв башни с 73-мм гладкоствольными пушками 2А28 "Гром", вместо них смонтировали 120-мм минометные комплексы CARDOM израильской компании Soltam.

Это оружие выполнено в виде боевого модуля, расположенного на поворотной платформе, в походном положении оно убирается во внутреннюю часть корпуса.

Максимальная дальность стрельбы - 7200 метров, а при использовании специально доработанных боеприпасов - уже 9500 метров.

Боевая скорострельность может составлять 15-16 выстрелов в минуту.

Для самообороны на таких самоходках установлены два 7,62-мм пулемета и автоматический гранатомет.

Известно, что эти САУ принимали участие в боевых действиях на территории Сомали.

Алексей Моисеев