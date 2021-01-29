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США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Танк Abrams последней версии M1A2 SEPv3 (иначе — M1A2C) оказался тяжелее предыдущих. Проблемы танка, который в феврале 2019 года американский журнал The National Interest назвал, возможно, лучшим в мире, Defense News раскрыли в Пентагоне.

В военном ведомстве изданию рассказали, что масса танка ограничивает его возможности по транспортировке имеющимися средствами, в частности эвакуационными машинами, сборными мостами и тягачами. «Обновления Abrams M1A2 SEPv3 вызывают беспокойства по поводу его пригодности», — сообщили в Пентагоне.

Defense News отмечает, что при необходимости M1A2 SEPv3 должен быть развернут «на европейском театре военных действий». «В случае возникновения кризиса танковые бригады, вероятно, должны будут быстро охватить большую территорию, чтобы эффективно реагировать против такого противника, как Россия», — пишет издание.

В феврале 2019 года издание Defence Blog сообщило, что Сухопутные войска США показали первые подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems. Тогда же в The Drive отметили, что M1A2 SEPv3 остается уязвимым для бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые могут использоваться российскими танками Т-90МС и Т-14 «Армата».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Rafael
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