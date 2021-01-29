Минобороны Австралии намерено закупить два дополнительных самолета БПА P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 28 января. Как объявило Минобороны Австралии, возможности морского патрулирования ВВС страны будут усилены за счет приобретения двух дополнительных самолетов БПА P-8A "Посейдон" производства компании Boeing.

После их поставки общая численность парка "Посейдон" ВВС Австралии увеличится до 14 ед. Правительство также одобрило финансирование поддержки парка из трех заказанных БЛА MQ-4C "Тритон".

По заявлению министра обороны Австралии Линды Рейнольдс, финансирование проектов является частью объявленных правительством Моррисона намерений в течение следующего десятилетия направить на развитие оборонного потенциала 270 млрд. долл.

Самолеты будут применяться для выполнения различных задач, включая противолодочную борьбу, ведение разведки на суше и на море, а также поддержку поисково-спасательных операций. Дополнительные самолеты "Посейдон" повысят гибкость ВВС при поддержке нескольких операций и будут играть важную роль в обеспечении безопасности морской зоны вокруг Австралии.

Дополнительные самолеты будут закуплены в рамках действующей программы сотрудничества с ВМС США. Участие в данной программе позволяет Австралии делиться опытом и разделять затраты на проект.

Планируемая интеграция противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) позволит самолету поражать надводные корабли противника на значительно большей дальности.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2014 года правительство Австралии одобрило приобретение 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000 с опционом на поставку четырех дополнительных машин. Они заменят 19 устаревших AP-3C "Орион", которые планируется снять с вооружения в 2023 году. Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой Книге по обороне", к концу 2020-ых гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе в Эдинбурге.