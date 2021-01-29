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Российская газета

Машине разминирования "Листва" увеличат мощность СВЧ-пушки

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Источник изображения: Минобороны РФ

Созданную для РВСН машину дистанционного разминирования "Листва" оснастят более мощной СВЧ-пушкой.

- Согласно плану модернизации СВЧ-установки ее импульсная мощность возрастет не менее чем на пять мегаватт. Это позволит увеличить дальность уничтожения взрывных устройств, - сообщили РИА Новости в Ростехе.

"Листва" также получит новую систему управления и мониторинга окружающей обстановки. Работы по модернизации машины ведет краснодарский завод "Каскад".

Машина дистанционного разминирования предназначена для сопровождения мобильных пусковых установок МБР "Тополь-М" и "Ярс" на маршрутах их боевого патрулирования.

Машина создана на базе трехосного броневика "Булат" и имеет узнаваемый внешний вид благодаря размещенным на вынесенной вперед раме датчиков обнаружения взрывных устройств.

На крыше "Листвы" находится параболическая СВЧ-антенна для уничтожения мин и СВУ. Излучение сверхвысокой частоты разрушает электронику управления "адскими машинами" или вызывает их подрыв на безопасном расстоянии. Дальность действия комплекса 100 метров. Для надежности в экипаж "Листвы" входят два обычных сапера.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Листва
РС-12М2
РС-24 Ярс
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