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Российская газета

Мировые расходы на оборону превысили 1,9 триллиона долларов

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Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Расходы стран мира на оборону увеличились на 180 миллиардов долларов за десять лет и в 2020 году достигли 1,93 триллиона долларов. Об этом сообщается в докладе аналитиков британского издательства Jane's.

Больше всех расходы на армию в прошлом году выросли у европейских стран - на 5,6 процента по отношению к 2019 году. Страны Северной Америки, включая США и Канаду, сохранили лидерство по объему затрат на оборону, однако за последние десять лет их доля в общемировых тратах по этому направлению сократилась с 51 до 40 процентов.

По мнению ведущего аналитика Jane's Эндрю Макдональда, в ближайшие два года объем военных расходов в мире сократится из-за последствий пандемии коронавируса и окажется на уровне 2013 года - 1,53 триллиона долларов. Эта тенденция не коснется Азии, страны которой, по мнению Макдональда, в 2021-2022 годах увеличат армейские бюджеты.

- В последующие годы рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, что подтолкнет наш прогноз к глобальному общему объему до 2,23 триллиона долларов США к 2030 году, - считает аналитик Jane's.


Яна Шамаева

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
США
Проекты
2020-й год
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