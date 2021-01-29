Буксир Северного флота РФ заправился на Кипре

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Российский спасательный буксир пополнил запасы на Кипре и в ближайшие время вместе со стелс-фрегатом "Адмирал Касатонов" будет выполнять задачи в восточной части Средиземного моря, сообщил в четверг Северный флот.

"Спасательный буксир Северного флота "Николай Чикер", выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, завершил деловой заход в порт Лимасол. Деловой заход североморцев на Кипр продлился двое суток. За это время экипаж буксира пополнил судовые запасы воды, топлива и продовольствия", - говорится в сообщении флота.

Военные сообщили, что в ближайшее время буксир встретится с фрегатом "Адмирал Касатонов" и продолжит выполнение задач совместного плавания в Средиземном море с отработкой учебных-боевых задач и задач поисково-спасательного обеспечения.

Накануне Северный флот сообщил, что "Адмирал Касатонов" провёл в Средиземном море учение по противовоздушной обороне (ПВО). Экипаж корабля в ходе учения перевел бортовые системы ПВО в состояние полной боевой готовности и условно провел стрельбу по воздушным целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Фрегат "Адмирал Касатонов" действует в восточной части Средиземного моря. Это первый дальний поход корабль после включения в состав ВМФ РФ. "Адмирал Касатонов" вышел из Североморска 30 декабря 2020 года.

26 января пресс-служба Балтийского флота РФ сообщила, что в порт Лимасол для пополнения запасов зашли корвет "Стойкий" и танкер "Кола", выполняющие задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе около 10 кораблей и судов обеспечения. У ВМФ РФ есть база в сирийском порту Тартус.

"Адмирал флота Касатонов" - второй фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" был передан ВМФ России в июле 2018 года. "Адмирал Горшков" в 2020 году принимал участие в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.