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ВКС России экстренно перебрасывают дополнительные силы в Сирию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщает со ссылкой на свои источники в Сирии издание «Русская весна», военно-транспортная авиация ВКС России начала переброску сил для усиления российской военной полиции в провинции Ракка и Хасеке.

В этих районах недавно произошло серьезное обострение обстановки из-за конфликта между курдами и турками.

Источники в силовых структурах Сирии сообщают, что в конце прошлой недели на военную базу РФ в окрестностях города Камышлы прибыл первый рейс военно-транспортного Ил-76. По словам источников, в ближайшее время будут усилены российские посты вдоль трассы М4.

С конца декабря прошлого года в этом районе страны вспыхнули ожесточенные бои между протурецкими боевиками и курдами. После вмешательства Москвы и с усилением совместных российско-сирийских постов ситуация стабилизировалась. Возобновилось движение транспорта между Хасеке и Алеппо.

С начала года по трассе М4 военная полиция ВС РФ сопроводила свыше 1500 машин и более 3500 гражданских лиц. Усиление контингента Вооруженных сил РФ от Тель-Тамра до Айн-Иссы будет способствовать поддержанию стабильности в регионе.

Напомним, недавно сирийская информационная сеть «Rojava Network» сообщила о мощном взрыве, прогремевшем рядом с российской базой в Камышлы, на территории которой ранее базировались боевые вертолёты и военно-транспортная авиация. Направление взрыва, а также иная информация на этот счёт не сообщается, говорит портал news-day.info.

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Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ил-76
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