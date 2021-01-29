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Военно-промышленный курьер

«Украину» демилитаризуют и утилизируют

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Источник изображения: vpk-news.ru

Недостроенный ракетный крейсер «Украина» проекта «Атлант» для самой Украины стал «чемоданом без ручки».

На протяжении независимости все правительства поочередно передавали этот «переходящий вымпел» друг другу, обещая, при этом продать его за рубеж, так как для бюджета эта ноша непосильна и крейсер не вписывается в структуру флота.

При президенте Петре Порошенко было принято решение сбыть его Китаю, который был заинтересован в покупке, тем более, что он находился в 95% готовности, но тут воспротивились американские «хозяева».

В результате крейсер «завис» мертвым грузом на балансе Николаевского кораблестроительного завода, ежедневно «съедая» значительную сумму на поддержание технического состояния, что сказывается на финансовом состоянии предприятия, которое имеет задолженности по зарплате. Если же это не делать то он может затонуть, что приведет к экологической катастрофе.

Кабмин Украины принял очередное решение по недостроенному кораблю. Вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что правительство постановило его демилитаризовать, демонтировав вооружение. Об этом он сообщил украинским СМИ, говорит Free News.

В интервью чиновник заявил, что после демонтажа вооружения крейсер будет продан либо утилизирован.

Из всех стран только Китай и Индия могут «потянуть» такую покупку, но Дели он не нужен. Пекин не сможет его приобрести из-за США. В результате корабль, предназначенный для уничтожения авианосных групп, «попилят на иголки».

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Украина
Проекты
1164 Атлант
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