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Военно-промышленный курьер

БДК «Минск», приняв на борт десант, срочно вышел в море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Большой десантный корабль Балтийского флота приступил к отработке задач в морских полигонах у берегов Калининградской области.

В рамках начавшихся учений экипаж БДК «Минск» осуществил погрузку боевой техники соединения морской пехоты. После чего покинул главную военно-морскую базу БФ в Балтийске, направившись в открытое море.

Первой из поставленных задач стало отражение воздушной атаки условного противника. Экипаж БДК успешно поразил все назначенные цели, ведя огонь из 57-миллимитровых артиллерийских установок.

Также моряки «Минска» провели тренировки по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Следующий этап учений – высадка десанта на необорудованное побережье, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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