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ЦАМТО

ВС Пакистана получили китайские БЛА CH-4 класса MALE

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Ударный БПЛА CH-4 Wing Loong II на авиасалоне в Дубае
Ударный БПЛА CH-4 Wing Loong II на авиасалоне в Дубае.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mztourist

ЦАМТО, 28 января. Согласно данным об экспортно-импортных операциях веб-сайта Pakistan Exim Trade Info, китайское оборонное торговое предприятие ALIT (Aerospace Long-March International Trade Co Ltd) поставило ВС Пакистана пять БЛА CH-4 (Cai Hong 4 / Rainbow 4) корпорации CASC.

Как указано на сайте, партия оборудования в составе 21 ед., включая 5 БЛА, была доставлена в Пакистан 15 января. Тем не менее, пока не ясно, какой вариант CH-4 был заказан Исламабадом и является ли эта поставка частью более крупного заказа или покупкой небольшой партии, возможно, для испытаний.

Семейство многоцелевых БЛА CH-4 класса MALE разработано входящей в состав корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) академией авиационной аэродинамики CAAA (Academy of Aerospace Aerodynamics) и поставляется с широким комплектом датчиков. Известно, что на вооружении НОАК находятся два варианта БЛА: базовый CH-4A, сконфигурированный, в первую очередь, для выполнения разведывательных задач с продолжительностью полета до 30 часов, и ударный CH-4B, способный нести боевую нагрузку массой до 345 кг, но отличающийся меньшей продолжительностью полета (14 часов).

Базовая версия CH-4A представляет собой БЛА с прямым крылом, V-образным хвостовым оперением и установленным в хвостовой части толкающим винтом. Длина выполненного из композитных материалов аппарата составляет 8,5 м, размах крыла – 18 м, максимальная взлетная масса – 1260 кг, масса полезной нагрузки – 125 кг. По данным Janes All the World's Aircraft: Unmanned, практический потолок CH-4A – 7200 м, максимальная дальность полета – 1889 морских миль (3500 км). Как сообщал Jane's, компания CASC представила и гражданские версии CH-4, предназначенные для предотвращения лесных пожаров, геологических изысканий, морского патрулирования и метеорологических наблюдений.

Также существует третий вариант (CH-4C), который, разрабатывается на базе отзывов покупателей и, предположительно, находится на стадии тестирования. Последний вариант отличается от CH-4B рядом улучшений, включая большую полезную нагрузку, увеличенную генерируемую мощность, а также расширенные возможности обработки данных и обновленную электронную архитектуру, что позволяет установить более широкий спектр полезных нагрузок, включая системы РЭБ и радиоэлектронной разведки. CAAA также намеревалась установить на CH-4 двигатель на тяжелом топливе для расширения полетных режимов аппарата и улучшения его характеристик.

Это первая раскрытая поставка CH-4 в Пакистан, который, вероятно, также эксплуатирует БЛА "Винг Лунг-1". В случае подтверждения закупки CH-4B, ВС Пакистана получат еще один тип вооруженного БЛА (в дополнение к семейству "Буррак"). Таким образом, Пакистан присоединится к Ираку, Саудовской Аравии, Алжиру, Индонезии, Иордании и Нигерии в качестве оператора CH-4. Точное количество БЛА CH-4B, закупленных Ираком, неизвестно. Приобретение в апреле 2016 года партии CH-4 власти Иордании раскрыли в мае 2018 года, продемонстрировав один из пяти БЛА на выставке SOFEX 2018. Министерство национальной обороны Алжира получило некоторое количество БЛА CH-4 в 2018 году. ВВС Индонезии официально представили два закупленных в Китае CH-4 в октябре 2019 года (предполагается, что еще четыре аппарата будут поставлены). ВВС Нигерии объявили о приобретении четырех CH-4 10 ноября 2020 года. Сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также используют CH-4.

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