Обновленный Abrams оказался слишком тяжел для Европы

Армия США сообщила о подготовке модернизированного танка M1A2 SEPv3 Abrams к артиллерийским испытаниям на техасском полигоне Форт Худ. Новая версия получилась тяжелее прежних, что ставит под сомнение ее использование - особенно в Европе.

"Модернизация Abrams вызывает проблемы с пригодностью. Рост массы ограничивает тактическую транспортабельность танка. Современные эвакуационные машины, тактические мосты и транспортеры не рассчитаны на новую версию Abrams", - приводит Defence News слова директора Пентагона по эксплуатационным испытаниям и оценке. Тем не менее по документам военного ведомства обновленный танк пригоден для транспортировки перечисленной техникой.

Увеличение веса танков и других боевых машин вызывает особое беспокойство в свете перспектив их эксплуатации в Восточной Европе, где дороги и мосты имеют ограничения по весу.

Первые модернизированные танки Abrams поступили на войсковые испытания осенью 2020 года. Машина получила более мощную энергоустановку для питания новых систем, новые боеприпасы с программируемым взрывателем, улучшенные прицелы и систему управления огнем. При этом масса танка выросла до 62,5 тонны.

Антон Валагин