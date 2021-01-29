В приостановке продажи F-35 Эмиратам видна рука Израиля

Администрация Джо Байдена приостановила рассмотрение крупного пакета оружейных поставок союзникам на Ближнем Востоке, включая закупку Объединёнными Арабскими Эмиратами истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщили официальные лица в Вашингтоне, передаёт агентство France-Presse.

Представитель Госдепартамента США объявил, что администрация Джо Байдена «временно приостанавливает реализацию» ряда оборонных продаж, «чтобы новое (американское военно-политическое) руководство могло провести обзор».

«Это рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов, которое демонстрирует приверженность администрации принципам прозрачности и надлежащего управления», - пояснили в Госдепе.

Там добавили, что данный шаг также направлен на «обеспечение того, чтобы продажи американского оружия соответствовали нашим стратегическим целям по созданию более сильных, способных к взаимодействию и подготовленных партнёров в сфере безопасности».

Самая крупная оружейная сделка из «замороженного» пакета оборонных контрактов - поставка ОАЭ истребителей-бомбардировщиков F-35 за 23 миллиарда долларов.