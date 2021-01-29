В Анкаре на шпионаже попались военные

Власти Турции задержали четырёх человек, обвиняемых в утечке секретной информации по военно-морскими силам страны.

Об этом сообщает государственное информагентство Anadolu.

Трое военнослужащих и одно гражданское лицо были задержаны полицией в результате расследования, начатого Генеральной прокуратурой Анкары. Предварительное следствие показало, что произошла утечка «ключевой секретной информации о вертолёте, корабле и системах вооружения ВМС Турции».

По данным «Анатолийского агентства», подозреваемые, в том числе два недавно вышедших в отставку офицера и сержант, обвиняются в разглашении секретной информации.

Один из подозреваемых, проходящий по данному делу, был задержан в начале этого месяца из-за утечки информации из Управления оборонной промышленности (SSB) Турции в пользу иностранных компаний, но в дальнейшем был освобождён решением суда и переведён под наблюдение правоохранительных органов страны.