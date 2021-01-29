Elbit Systems заключила контракт на поставку легких танков неназванному заказчику в АТР

ЦАМТО, 28 января. Израильская компания Elbit Systems 26 января объявила о подписании контракта на поставку Сухопутным войскам неназванной страны из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) легких танков.

Контракт стоимостью 172 млн. долл. рассчитан на трехлетний период.

Выступающая в качестве генерального подрядчика Elbit Systems должна поставить в рамках контракта решение на гусеничной платформе ASCOD, производимой испанской General Dynamics European Land Systems Santa Barbara, и на колесной платформе на базе ББМ "Пандур-2" с колесной формулой 8x8 чешской Excalibur Army.

30-тонный легкий танк "Сабра" (Sabrah) обеспечит сочетание высокой огневой мощи и маневренности. Обе платформы будут оснащены башней со 105-мм пушкой и рядом разработанных компанией подсистем, включая электронно-оптические прицелы, системы управления огнем, системы боевого управления TORCH-XTM, программно-управляемые радиостанции E-LynXTM и системы жизнеобеспечения.

General Dynamics European Land Systems (GDELS) в тот же день, 26 января, сообщила о подписании с Elbit Systems контракта на поставку гусеничных бронированных шасси ASCOD, которые будут оснащены башней со 105-мм пушкой и поставлены заказчику из АТР.

Как заявлено, благодаря модульной конструкции и открытой архитектуре ASCOD может быть легко реконфигурирована в различные версии, в том числе в версию легкого танка или среднего танка, а также оснащена пушками калибра до 120 мм. Ранее три страны, Австрия, Испания и Великобритания, уже выбрали шасси ASCOD в качестве платформы для гусеничных бронированных машин. Новый заказчик ASCOD станет первым покупателем данной бронемашины в версии легкого танка за пределами Европы.

По оценке компании GDELS, текущая покупка подтверждает наметившуюся в сегменте бронированных машин тенденцию роста интереса к средним многоцелевым платформам, которые обеспечивают вооруженным силам унификацию, совместимость, гибкость, а также повышенную мобильность, значительно снижая сложность и стоимость логистики.

С учетом заключенного контракта, количество бронемашин ASCOD, поставленных или законтрактованных, достигло 1000 ед.

Хотя ни Elbit Systems, ни GDELS не раскрывают заказчика легких танков, ранее ЦАМТО сообщал, что в октябре 2020 года Вооруженные силы Филиппин заключили с израильской компанией соглашение на поставку легких танков и колесных бронетранспортеров.

В рамках контракта Elbit Systems обеспечит поставку 18 танков на гусеничном шасси ASCOD-2, 10 танков на шасси "Пандур-2" с колесной формулой 8x8, одной командирской машины на гусеничном шасси ASCOD-2, одной БРЭМ на шасси ASCOD-2. Техника закупается в рамках этапа "Горизонт-2" программы модернизации ВС Филиппин.

Ранее Elbit Systems разработала концепцию легкого танка "Сабра", который доступен в двух конфигурациях: гусеничной на базе шасси ASCOD-2 компании GDELS и колесной – на базе "Пандур-2" с колесной формулой 8x8. Обе конфигурации оснащены разработанной Elbit Systems при участии Директората управления танковой программой ВС Израиля (MANTAK) двухместной обитаемой башней со 105-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Опционально возможна установка ПУ с двумя ПТУР. На каждом борту размещены по четырех ПУ дымовых гранат. Привод башни электрический со стабилизацией по углу места и азимуту. Стандартное оснащение башни включает систему управления огнем, лазерный дальномер и панорамный прицел с усовершенствованными электронно-оптическими датчиками (ЭО/ИК, лазерный дальномер) для применения в любое время суток и сложных метеоусловиях. Установлен автомат заряжания с 12-ю выстрелами. Общий боекомплект составляет 36 боеприпасов, из которых 24 хранятся внутри корпуса. Эффективная дальность стрельбы 105-мм пушки – 3600 м, скорострельность – 6 выстр./мин.

В рамках отдельного ранее заключенного контракта Elbit Systems также поставит СВ Филиппин 28 бронетранспортеров (БТР) "Гуарани" с колесной формулой 6x6, которые будут производиться компанией Iveco Veicular de Defesa на предприятии в Сете Лагоас (штат Минас-Жерайс) в Бразилии.

Поскольку СВ Филиппин первоначально в 2017 году намеревались приобрести 144 легких танка и 114 колесных БТР, в перспективе возможны закупки дополнительных партий бронетехники в рамках 3-го этапа программы модернизации ВС Филиппин (2023-2027 гг.).