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ЦАМТО

Киев утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина"

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Крейсер "Украина"
Крейсер "Украина".
Источник изображения: УНИАН

ЦАМТО, 28 января. Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский.

Чиновник назвал корабль проблемой, переходящей от одного Кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.

"Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", – признал О.Уруский.

Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют.

Как напоминает "РИА Новости", строительство крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.

В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
1164 Атлант
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