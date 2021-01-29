Спуск на воду новейшего патрульного корабля "Сергей Котов" состоится 29 января

ЦАМТО, 28 января. На судостроительном заводе "Залив" (Керчь) 29 января состоится торжественная церемония спуска на воду четвертого (третьего серийного) патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов".

Серия кораблей проекта 22160 строится на судостроительном заводе "Залив" и Зеленодольском заводе имени А.М.Горького.

О готовности спуска корабля на воду доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

Корабли проекта 22160 спроектированы Северным проектно-конструкторским бюро (Санкт-Петербург) по заказу Главного командования ВМФ России и предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, выполнения задач антипиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим кораблям и судам, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, эскортирования кораблей и судов на переходе морем, а также выполнения операций в дальней морской и океанской зонах.

Эти корабли водоизмещением не более 1700 т обеспечивают длительное присутствие в дальней морской зоне (автономность – 60 суток). Максимальная скорость кораблей – не менее 25 узлов, они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий размещения экипажа (60 человек). Для увеличения поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Корабль, который был заложен 8 мая 2016 года, приказом главкома ВМФ России назван в честь контр-адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. "Сергей Котов" пополнит состав Черноморского флота.

На сегодняшний день три корабля проекта 22160 (головной корабль "Василий Быков", первый из серии "Дмитрий Рогачев", второй из серии "Павел Державин") уже несут службу в составе Черноморского флота.

На стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" ведется строительство еще двух единиц данного проекта – "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для Военно-морского флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов", строящихся для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов". Экипажи новых кораблей уже прибыли в Объединенный учебный центр, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.