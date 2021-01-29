Войти
ЦАМТО

Машину разминирования "Листва" для РВСН оснастят более мощной СВЧ-установкой

107
0
0
Машина разминирования "Листва" способна обнаружить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров.
Машина разминирования "Листва" способна обнаружить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров.
Источник изображения: Алексей Булатов / "Комсомольская правда"

ЦАМТО, 28 января. Машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для РВСН, в ходе модернизации оснастят более мощной СВЧ-установкой, что увеличит дальность подрыва мин, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ГК "Ростех".

Модернизацию "Листвы" ведет краснодарский приборный завод "Каскад" холдинга "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех").

"Существуют планы по модернизации СВЧ-установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на 5 МВт. Это позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств", – сообщили "РИА Новости" в госкорпорации, отвечая на вопрос о расширении возможностей "Листвы".

"Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки, добавили в ГК "Ростех".

"Для создания техники нового поколения разрабатываются решения по созданию доверенной интеллектуальной программно-аппаратной платформы управления и интегрированной мультисенсорной подсистемы. Это будет способствовать формированию единой информационной среды для сбора, обработки и передачи данных для выполнения боевой задачи", – пояснили в госкорпорации.

Не имеющая аналогов "Листва" применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 м, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.

"Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы", в зависимости от задачи, могут работать снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Листва
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
КПЗ Каскад
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.07.2019
В "Росэлектронике" подвели итоги участия холдинга в форуме "Армия-2019"
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
24.08.2018
МДР "Листва" идёт в серию, или Как сжечь электронику ВУ с помощью СВЧ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 02:12
  • 67
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»
  • 29.01 01:22
  • 1
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 01:10
  • 16
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 01:02
  • 3
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 28.01 22:42
  • 5
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 22:23
  • 130
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 22:19
  • 1
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
  • 28.01 21:44
  • 33
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 21:41
  • 2
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 28.01 21:10
  • 85
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 13:36
  • 44
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 12:45
  • 2
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США