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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" отработал учение по ПВО в Средиземное море

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 28 января. Экипаж новейшего российского фрегата "Адмирал флота Касатонов", выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, провел учение по противовоздушной обороне.

Военные моряки на боевых постах отработали обнаружение условных средств воздушного нападения потенциального противника, выполнили приведение бортовых систем ПВО в состояние полной боевой готовности и условно провели стрельбу по воздушным целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

В ходе учения личным составом ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра были отработаны боевые нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" действует в восточной части Средиземного моря. Экипаж занимается совершенствованием боевой подготовки и военно-морской выучки, а также проверкой боевых возможностей морского оружия и технических средств.

Нынешний дальний поход – первый для новейшего российского фрегата. Он начался с выходом из главной базы Северного флота – Североморска 30 декабря 2020 года и проходит под флагом начальника штаба соединения ракетных кораблей СФ капитана 1 ранга Владислава Малаховского. Перед началом длительного плавания все моряки прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник-V".

В Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона. Корабль уже совершил деловой заход в Алжир.

В настоящее время корабль прошел более 5 тыс. морских миль, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Алжир
Россия
Проекты
2020-й год
22350
Военные учения
СФ
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