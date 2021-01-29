Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Российскую машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в ходе модернизации оснастят более мощной СВЧ-пушкой, что увеличит дальность подрыва мин, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

Модернизацию "Листвы" ведет краснодарский приборный завод "Каскад" холдинга Росэлектроника (входит в Ростех).

"Существуют планы по модернизации СВЧ-установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на 5 Мвт. Это позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств", - сказали РИА Новости в госкорпорации, отвечая на вопрос о расширении возможностей "Листвы".

"Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки, добавили в Ростехе.

"Для создания техники нового поколения разрабатываются решения по созданию доверенной интеллектуальной программно-аппаратной платформы управления и интегрированной мультисенсорной подсистемы. Это будет способствовать формированию единой информационной среды для сбора, обработки и передачи данных для выполнения боевой задачи", - пояснили в госкорпорации.

Не имеющая аналогов "Листва" применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.

"Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы", в зависимости от задачи, могут работать снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.